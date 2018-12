Møme lanseaza EP-ul „Møment II”

Stiri pe aceeasi tema

- Mereu pe drum, Møme a scris in Australia primul sau album „Panorama”, lansat in anul 2016, care a inregistrat peste 295 de mii de vanzari globale si a facut furori in presa internationala. In timpul turneului din L.A., Møme a surprins pe toata lumea si a scris o noua piesa, „Sail Away” feat. Ricky Ducati,…

- Astrid S lanseaza varianta acustica a single-ului „Emotion”, o piesa emotionanta, de un dramatism coplesitor, sustinuta prin acorduri de pian si versuri de o luciditate profunda. Onestitatea ce sta la baza piesei „Emotion” cladeste un intreg univers muzical, care incearca sa redea in mod fidel durerea…

- ZUKA lanseaza „Sambete”, o piesa despre trairile pe care doi indragostiți le pot avea atunci cand iubirea lor se stinge, iar resentimentele și conflictele apar. O coproducție Cat Music și Code Production, piesa este compusa de artista, impreuna cu Bogdan Tascau. „Piesa «Sambete» am compus-o din toata…

- Noaptea se adancește pentru fanii Carla’s Dreams, dupa ce trupa a lansat ”Ca Benzina”. Piesa este actul 2 din filmul Nocturn care a debutat cu ”Praf de stele”! „Dupa miezul nopții, este alt nivel. Noaptea șterge limite și oamenii devin altfel”, spun versurile baieților de la Carla’s Dreams. Piesa asta…

- OMAR, caștigatorul Next Star 2013, lanseaza single-ul și clipul „Por tu amor”. Piesa, cu versuri in limba araba și spaniola, este compusa de Sergiu Ene, Lucian Darie, Enri Demi, Sebastian Badiu, Ahmad Arnaout și Carlitos. In regia Isabellei Szanto, clipul reda in imagini fresh un mix de elemente orientale…

- DJ Layla lanseaza alaturi de Sianna “Love Is Calling”, piesa semnata de producatorii muzicali ai proiectului, Radu Sirbu si Sianna. In regia lui Alexei Sirbu, videoclipul este o coproductie Cat Music & Rassada Music si dupa cum declara DJ Layla, este cel mai “picant” videoclip al sau de pana acum. „Piesa…

- Duke Dumont, unul dintre cei mai talentati si populari DJ, lanseaza piesa „Runway”, o compozitie dinamica, ce va lua cat de curand cu asalt cluburile din toata lumea. Cu un ritm ametitor, puternic si energic, „Runway” este compusa din sunetele clasice, care l-au consacrat pe Duke Dumont si isi gaseste…

- Vescan revine cu un nou single in colaborare cu MIRA pentru piesa “Ce-o fi, o fi”, o piesa despre sensul vieții, cu mesaj puternic, emoționant. “Ce-o fi, o fi” a fost compusa de Vescan, Mahia Beldo, MIRA și Jo și produsa de Mahia Beldo, master Adi Colceru. “Ce-o fi, ce o fi” este o piesa... View Article