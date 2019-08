MMACA: Rectificarea bugetară nu are impact asupra derulării programului Start-up Nation; cele 10.000 de firme acceptate la finanţare, publicate Rectificarea bugetara nu are impact asupra derularii programului Start-up Nation, iar Ministerul pentru Mediul de Afaceri a publicat, marti, lista celor 10.000 de firme finantate in cadrul celei de-a doua sesiuni a programului. "Ma bucura interesul foarte mare pentru Programul Start-Up Nation si vreau sa le transmit tuturor antreprenorilor care au depus proiecte eligibile ca vor primi finantarea de care au nevoie. Din experienta primei editii a programului si din tendintele observate in aceasta sesiune, cea mai mare parte a solicitarilor de rambursari are loc in etapele finale ale implementarii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

