Merkel si Obama, amintirea unor vremuri apuse

Ultima calatorie in strainatate a lui Obama ca preşedinte a avut loc in Germania in noiembrie 2016. El a revenit in 2017, cand a declarat in faţa unei mulţimi uriaşe la Berlin ca Angela Merkel a facut ”o treaba remarcabila, nu numai aici in Germania, ci şi in lume”. Obama s-a intors zilele trecute in bratele… [citeste mai departe]