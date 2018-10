Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo va juca impotriva Chiajnei, luni, de la ora 21:00. Mircea Rednic, antrenorul "cainilor", a vorbit despre meciul cu formația din Ilfov și a dezvaluit ce probleme de lot are echipa roș-alba. "Urmatorul meci e cu Chiajna, e greu. Toate meciurile sunt grele. Chiajna arata mult mai bine de la venirea…

- Cosmin Barcauan a debutat in postura de antrenor principal al echipei FC Voluntari 2. Meciul de la Strejnic cu garnitura secunda a Astrei contand pentru etapa cu numarul IX din cadrul Ligii a III-a le-a adus oaspeților un succes la scor. A fost 6-0 pentru ilfoveni care au marcat prin Viorel Brocea (18,…

- Mircea Rednic a fost prezentat la Dinamo intr-o conferinta de presa organizata la Saftica. Pe langa declaratiile referitoare la clauze, contract si transferuri, antrenorul a vorbit si de Mihai Stoica si oferta primita de la Gigi Becali, intens mediatizata in ultimele zile

- Vasile Maftei, 37 de ani, fost jucator la Rapid, și Ovidiu Burca, 38 de ani, acționar al clubului și șeful Academiei, au avut un schimb de replici in direct la TV, scrie gsp.ro.Vasile Maftei a explicat de ce a plecat de la Rapid, fundașul declarandu-se nemulțumit de faptul ca nu a fost consultat…

- Un protestatar s-a intalnit in cursul noptii de joi spre vineri cu seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, pe Aeroportul Otopeni. „Sa-ti fie rusine”, i-a spus omul. „Vezi-ti de treaba ta”, a fost raspunsul scurt al lui Calin Popescu Tariceanu.

- Cotata cu șanse minime in disputa de la Cluj, Aerostar Bacau și-a vandut scump pielea, pierzand la limita in fața Universitații Cluj, 3-2, in ultima partida din etapa a 6-a a ligii secunde. ...

- In saptamana dinaintea meciului tur cu Hajduk Split, vicecampioana Romaniei a facut doua achizitii: fundasul brazilian Jubal Rocha Mendes Junior (24 de ani) si atacantul Raul Rusescu (30 de ani).

- Mijlocașul ofensiv de la Gaz Metan, Darius Olaru, a fost in vederea celor de la FCSB in sezonul trecut, iar acum a redevenit o ținta pentru roș-albaștri. Nicolae Dica și Mihai Stoica au fost prezenți la partida dintre FC Voluntari și Gaz Metan, scor 1-1, unde l-au urmarit atent pe Olaru (20 de ani),…