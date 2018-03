Stiri pe aceeasi tema

- Academia Rapid a revenit pe primul loc in clasamentul Ligii a 4-a București dupa victoria categorica reușita azi pe teren propriu cu AFC Rapid, scor 5-1. La 40 de ani, "veteranul" Daniel Pancu impresioneaza in continuare, astazi reușind un gol superb. Atacantul giuleștenilor a driblat un adversar și…

- Scorul final a fost 26 – 20, dupa ce echipa adversa a redus din diferenta pe final de joc. Primul meci al dublei cu Heidelberger RK s-a terminat bine pentru Timisoara Saracens, dar se putea termina chiar mai bine. Nicio problema, victoria conteaza! Scorul a fost deschis de adversarii…

- Echipa de rugby CSM Bucuresti a castigat primul sau trofeu din palmares, Cupa Romaniei, sambata, dupa ce a invins-o in finala editiei a 71-a a competitiei pe CSM Stiinta Baia Mare, cu scorul de 27-26 (6-9, 19-19), dupa prelungiri, pe Stadionul ''Iuliu Hatieganu'' din Cluj-Napoca.…

- Daca in urma cu cateva zile, cei de la ASU Politehnica sarbatoreau cu gratare o victorie reusita la un scor sever, 5 – 0, la Metaloglobus Bucuresti, in aceasta etapa echipa fost invinsa cu 2 – 1 de cei de la CS Balotesti, tot in deplasare. Alb-violetii au fost pe plus la pauza, Sorescu marcand…

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic a facut in stilul caracteristic cateva declaratii socante vineri la prezentarea sa oficiala in tricoul echipei Los Angeles Galaxy si s-a comparat cu Benjamin Button, eroul unui film interpretat de actorul Brad Pitt care se naste batran si moare tanar, relateaza agentiile…

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic a sosit, joi seara, la Los Angeles, fiind asteptat la aeroport de zeci de suporteri ai noului sau club, LA Galaxy.Fanii l-au intampinat pe jucator la iesirea din terminalul rezervat zborurilor private, cantand si scandandu-i numele. Ibrahimovic a dat autografe…

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic a fost intampinat de un grup de aproximativ 100 de suporteri ai noului sau club, Los Angeles Galaxy, joi seara, la sosirea pe aeroportul din metropola californiana, informeaza AFP. Fanii lui Galaxy l-au asteptat pe "Ibra" la iesirea terminalului rezervat zborurilor…

- Transferul atacantului suedez Zlatan Ibrahimovic la Los Angeles Galaxy a fost confirmat intr-o pagina de publicitate publicata vineri de Los Angeles Times. Ibrahimovic, 36 ani, a fost eliberat joi de Manchester United, clubul sau din 2016, iar presa americana anunta de atunci venirea sa…

- LIVE TEXT Simona Halep – Agnieszka Radwanska, in turul trei la Miami. Cele doua au mai jucat de zece ori pana acum. Scorul e egal: 5-5. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535…

- Manchester United a anuntat mutarea intr-un comunicat oficial. "Manchester United confirma ca și-a dat acordul pentru incheierea contractului lui Zlatan Ibrahimovic, cu efect imediat. Toata lumea din cadrul clubului dorește sa-i multumeasca lui Zlatan pentru contribuția pe care a avut-o de…

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic si-a reziliat contractul cu echipa engleza de fotbal Manchester United, urmand sa-si continue cariera in Statele Unite, la formatia Los Angeles Galaxy, informeaza...

- Conform The Guardian, Ibrahimovic ar urma sa ajunga in MLS, la echipa LA Galaxy, pentru care a jucat, in trecut, si fostul international englez David Beckham. Atacantul suedez a jucat pentru United in ultimul an si jumatate, echipa pentru care a inscris 29 de goluri, in 53 de meciuri. In acest sezon,…

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic si-a reziliat contractul cu echipa engleza de fotbal Manchester United, urmand sa-si continue cariera in Statele Unite, la formatia Los Angeles Galaxy, informeaza AFP. "Manchester United confirma ca si-a dat acordul pentru incheierea contractului lui…

- Ultimul episod de indisciplina de la FCSB s-a consumat la partida cu CFR Cluj, din Gruia, atunci cand Denis Alibec a rabufnit la adresa lui Nicolae Dica dupa ce a fost schimbat cu Gnohere, pe finalul partidei. Atacantul i-a cerut socoteala antrenorului, iar Dica a parut stanjenit de situatie inclusiv…

- Claudiu Keșeru e in forma maxima in Bulgaria, unde a marcat doua din cele șase goluri ale lui Ludogoreț in victoria de pe terenul lui Etar, scor 6-0, din etapa a 26-a. Atacantul roman a deschis scorul in minutul 5 și tot el a fost cel care a dus scorul la 5-0 cu un sfert de ora inainte de finalul partidei.…

- Atacantul roman Bogdan Stancu a marcat golul prin care Bursaspor a invins-o pe Sivasspor cu scorul de 1-0, sambata, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 26-a a campionatului de fotbal al Turciei. Stancu a fost integralist si a inscris golul in min. 83. Gheorghe Grozav a jucat in prima repriza…

- Formatia FC Barcelona s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Chelsea Londra, in mansa secunda a optimilor competitiei, potrivit news.ro. In tur, scorul a fost 1-1.

- TALENTAT… Vasluianul Louis Munteanu, jucatorul Viitorului Constanta, a fost titular in victoria Romaniei U16, scor 1-0, impotriva reprezentativei Italiei U15. Atacantul nationalei a fost foarte aproape de a inscrie, insa a ratat cateva ocazii foarte mari. Reprezentativa U16 a Romaniei, formata din jucatori…

- Scorul a fost unul care nu necesita prea multe comentarii, Crisul impunandu-se cu scorul de 39-23, dupa ce la pauza era 20-8. Nu a fost victoria campionatului pentru fetele din Chisineu Cris, deoarece in tur diferenta a fost si mai mare, de 19 goluri. De mentionat ca „piesele grele” ale Crisului…

- Hajduk Split a invins, sambata, pe teren propriu, cu 3-2 (1-1), pe Istra, in etapa a XXV-a a primei ligi a campionatului croat de fotbal. Gazdele au intors scorul dupa ce au fost conduse cu 2-1, reusind golul victoriei in minutul 90+5.Gyurcso a deschis scorul in minutul 15, pentru gazde, inainte…

- In minutul 73 al partidei dintre Eibar și Real Madrid, terminata cu victoria oaspeților, socr 2-1, capitanul lui Real, Sergio Ramos, a ieșit de pe teren și s-a indreptat catre tunel. Situația a starnit multe discuții atat in tribuna, cat și dupa meci. Mai ales ca Ramos și-a lasat echipa timp de 5 minute…

- Liderul CFR Cluj a obtinut o victorie dramatica in fata formatiei CSM Poli Iasi, cu scorul de 2-1 (1-0), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din prima etapa a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Atacantul francez Billel Omrani (90+3) a marcat golul victoriei echipei ardelene,…

- Echipa engleza de fotbal Manchester City s-a calificat fara emotii in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, miercuri seara, desi a fost invinsa surprinzator acasa de FC Basel cu scorul de 2-1, in mansa secunda a optimilor. City, care castigase prima mansa cu 4-0, a deschis…

- Atacantul roman Bogdan Stancu a marcat golul prin care Bursaspor a invins-o cu scorul de 1-0 pe Kayserispor, formatie antrenata de Marius Sumudica, vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 24-a a campionatului de fotbal al Turciei. Stancu, integralist in acest meci, a inscris…

- Antrenorul echipei Manchester United, Jose Mourinho, a declarat vineri ca, dupa parerea sa, atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic, accidentat la un genunchi in mare parte a sezonului, va parasi clubul la finalul acestui sezon, informeaza Agerpres. ”In ce-l priveste pe Zlatan, noi credem ca acesta este…

- Antrenorul echipei Manchester United, Jose Mourinho, a declarat vineri ca, dupa parerea sa, atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic, accidentat la un genunchi in mare parte a sezonului, va parasi clubul la finalul acestui sezon. ''In ce-l priveste pe Zlatan, noi credem ca acesta este ultimul sau…

- Victoria tactica obținuta de Laura Codruța Kovesi, impotriva lui Tudorel Toader, dupa avizul negativ dat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) solicitarii de revocare a procurorului șef al DNA de catre ministrul de resort , separa definitiv apele dintre ministrul Justiției și corpul magistraților…

- Performanta istorica pentru echipa de juniori Under 19 pregatita de antrenorii Cristi Stefu si Costel Strainu. United a jucat duminica in sala sporturilor din Vaslui partida retur din faza a 3-a a Cupei Romaniei cu gazdele de la Internazionale Traian. Cum partida tur s-a incheiat cu victoria galatenilor…

- Real Madrid a devenit, duminica seara, prima echipa care ajunge la 6.000 de goluri marcate in istoria Primera Division. La patru zile dupa victoria cu Paris Saint Germain, "galacticii" au fost implicati intr-un meci nebun, castigat cu 5-3 pe terenul lui Betis Sevilla.

- Poloistii tricolori au oferit astfel o surpriza neplacuta, acest semiesec fiind oarecum neasteptat, dupa evolutiile bune din primele doua meciuri, cu Ungaria si Franta. Echipa Romaniei a inceput bine partida cu Georgia, conducand cu 1-0 dupa primul sfert. A urmat insa un sfert doi…

- Atacantul belgian Michy Batshuayi, imprumutat de la Chelsea, il face uitat deja pe Aubameyang. "Suntem norocoși sa-l avem, iar el adora sa joace la noi", spune Peter Stoger, antrenorul Borussiei. VEZI AICI VIDEO DE LA MECI! La Chelsea, Michy Batshuayi era mai mult rezerva. Juca doar cand era Morata…

- Real Madrid a invins-o greu pe Paris Saint-Germain, cu scorul de 3-1, miercuri seara, pe ''Santiago Bernabeu'', intr-un meci din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. PSG a deschis scorul la Madrid prin Adrien Rabiot (33), dar campioana en titre…

- Selectionata Nordului a invins selectionata Sudului cu scorul de 125-122 (30-35, 33-34, 31-26, 21-27), miercuri seara, in All Star Game, meciul vedetelor din Liga Nationala de baschet masculin, in "Arena Sepsi" din Sfantu Gheorghe. Sudul a evoluat mai bine in prima jumatate a meciului…

- Atacantul imprumutat de la Inter se simte mai bine in Serie B, reușind un hat-trick duminica, in victoria cu Citadella, 3-1. "Și-au gasit varful. 4 goluri in 2 meciuri, Pușcaș și-a impus forța fizica", il lauda Gazzetta, notandu-l cu 8. Un gol in 700 de minute, contribuind la primul punct in Serie…

- Echipa de Fed Cup a Romaniei conduce Canada cu scorul de 2-0 in intalnirea care se desfasoara in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in turul I al Grupei Mondiale II, dupa ce Irina Begu (37 WTA) s-a impus cu scorul de 6-3, 6-7 (4), 6-2 in fata jucatoarei de origine romana Bianca Andreescu (173 WTA).…

- AS MONACO - OLYMPIQUE LYON LIVE in LIGUE 1. ONLINE STREAM Digi - VIDEO. AS MONACO intalnește in derby-ul etapei a 24-a din Ligue 1 pe Olympique Lyon. Meciul e LIVE VIDEO de la ora 22:00 pe DigiSport. AS Monaco se afla pe locul 4 in clasament, la doar un punct in spatele adversarei din aceasta…

- A treia infrangere la rand pentru fetele de la “U” Cluj Handbalistele clujene au pierdut, sambata, in deplasare, cu CS Rapid USL Metrou București, scor 28-27. Echipa gazda a început mult mai bine prima repriza și a controlat jocul. Diferența s-a facut, în mare parte, datorita…

- Dica are “test la portugheza”, astazi, la Medias. Gazul vrea sa castige cu jucatorii din Portugalia adusi de fiul lui Valerii Moraru. Joao Diogo si Mario Rondon sunt cei mai importanti fotbalisti adusi Gaz Metan, in aceasta iarna. FCSB va intalni o echipa noua a Gazului, ardelenii transferand 7…

- Kazahstanul conduce Elvetia cu 2-0 in intalnirea din primul tur al Cupei Davis, ce se desfasoara la Astana, in urma victoriilor obtinute vineri, in primele doua meciuri de simplu, de Mihail Kukuskin si Dmitri Popko in fata elvetienilor Adrian Bodmer, respectiv Henri Laaksonen. In deschidere,…

- Zlatan Ibrahimovici, la Los Angeles Galaxy. Atacantul suedez a semnat deja contractul cu formația din SUA, unde va juca din debutul noului sezon din MLS, din martie, au anuntat francezii de la L’Equipe. Potrivit sursei citate, „Ibra” si-ar fi pus semnatura pe intelegerea cu americanii inca din urma…

- James Harden este primul jucator din istoria NBA cu un triple-double ce cuprinde 60 puncte marcate. Superstarul lui Houston Rockets a stabilit recordul absolut stagional de puncte marcate intr-un meci la victoria repurtata asupra celor de la Orlando Magic, scor 114-107. In 46 minute de Joc, Harden a…

- Ibrahimovic este liber sa plece de la Manchester United. Mourinho și-a dat OK-ul. Manchester United nu i se va opune lui Zlatan Ibrahimovic daca fotbalistul va dori sa plece la alta formatie, a declarat luni antrenorul echipei engleze Jose Mourinho, citat de Reuters. Potrivit presei britanice, Ibrahimovic…

- Manchester United nu i se va opune lui Zlatan Ibrahimovic daca fotbalistul va dori sa plece la alta formatie, a declarat luni antrenorul echipei engleze Jose Mourinho, citat de Reuters. Potrivit presei britanice, Ibrahimovic se va transfera la echipa americana Los Angeles Galaxy. Atacantul…

- Handbal Club Zalau a urcat pe locul cinci in Liga Nationala dupa victoria obtinuta joi seara, pe teren propriu, in fata formatiei HCM Slobozia. Scorul final al partidei a fost 27 – 17 pentru echipa lui Tadici, dupa ce handbalistele zalauane au intrat cu avans de cinci goluri la vestiare la finalul primei…

- Simona Halep s-a calificat în finala de la Australian Open, dupa o partida extraordinara în fata lui Angelique Kerber. Doua ore si 30 de minute a avut nevoie Halep pentru a trece de jucatoarea din Germania. Scorul final a fost 6-3, 4-6, 9-7.

- Formatia BCM U Pitesti a suferit un esec cu adevarat rusinos . Echipa din Pitesti a fost depasita de echipa din Banie, asta la capatul unei partied in care oltenii s-au distrat cu echipa de un million de euro a Primariei Pitesti. Oltenii au cam facut ce au vrut cu pitestenii, echilibru fiind…

- Echipa de volei feminin Penicilina Iasi a inceput bine anul 2018 printr-o victorie la mare lupta la Targu Mures, in fata formatiei locale CSU Medicina. Scorul a fost 3-2 pentru iesence dupa ce gazdele au condus cu 2-1 la seturi si cu 12-11 in tie-break, elevele antrenorului Rares Puni au realizat patru…

- Virgil Van Dijk, fundașul de 85 de milioane a adus victoria in derby-ul cu Everton, 2-1 in Cupa Angliei, chiar la debut, iar Liverpool a stabilit prețul lui Philippe Coutinho: 163 de milioane! Van Dijk, cel mai scump aparator din istorie, a marcat golul calificarii in minutul 84. "Cormoranii" vor sa-l…

- Real Madrid s-a impus cu 3-0 (1-0) in deplasarea de la Numancia intr-un meci contand pentru turul optimilor de finala ale editiei din acest ana Cupei Spaniai. Victoria formatiei lui Zidane s-a conturat mai greu decat o arata scorul. Galacticii au deschis scorul in minutul 35 prin Bale, acesta fructificcand…

- Marquinhos Calazans, 21 de ani, atacantul lui Fluminense, a fost agresat de fanii lui Flamengo pe 2 ianuarie. Are acum ruptura a meniscului și a ligamentelor incrucișate la genunchiul drept. Debut de an infiorator pentru un tanar atacant brazilian la Rio de Janeiro. Marcos Vinicius Silva Rocha Calazans,…