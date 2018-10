MKOR: Cu cat ar cheltui mai mult romanii pentru produse autohtone

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit studiului realizat de GPeC impreuna cu Eureka Insights, 7 din 10 romani din mediul urban si cu acces la internet asteapta in mod deosebit campaniile de reduceri de Black Friday si Craciun pentru a achizitiona produse in perioada urmatoare....

- Parerea exprimata sincer de oameni simpli are forța de la scoate la iveala un adevar pe care campaniile de promovare incearca sa il ascunda sau sa il faca sa para nesemnificativ. Este și cazul politicii de prețuri pe care un mare retailer o practica in Romania și care, deși pare de-a dreptul senzaționala…

- Duminica in comuna Mihai Viteazu a avut loc o noua ediție a Targului Cepei, manifestare programata odata cu Ziua Recoltei. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Romanii ar putea primi vouchere cu valori intre 200 si 400 de lei daca decid sa isi inlocuiasca un echipament electrocasnic vechi cu unul nou, cu consum redus de energie, in cadrul programului Rabla pentru electrocasnice, potrivit unui proiect de ordin publicat de Ministerul Mediului, citat de...

- Produse vestimentare – persoanele cu varsta intre 25 si 79 de ani si telefoane mobile si accesorii – tinerii sub 25 de ani. Acestea sunt optiunile de investitii rezultate din studiul realizat de BCR, prin „Școala de bani”. Potrivit studiului, copiii din ziua de azi incep sa economiseasca…

- Consumul de alimente organice incepe sa capete tot mai mult contur pe piata locala, cresterea puterii de cumparare si a ofertei tot mai variate existenta in cadrul lanturilor de magazine, determinand cresterea vanzarilor de produse bio cu 30% de la inceputul anului, potrivit unui studiu realizat de…

- Piata de smartphone-uri din Romania a inregistrat in primul semestru al acestui an cel mai mare avans din ultimii trei ani, pe fondul achizitiei de terminale mai performante, la un pret mai mare, astfel ca, din punct de vedere valoric, piata a urcat in primele sase luni ale anului cu aproximativ…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca Autoritatea locala pentru Siguranța Alimentara a luat masuri in scopul prevenirii patrunderii pe teritoriul țarii a virusului pestei porcine africane.