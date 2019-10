Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Curtii de Apel Bucuresti si au motivat decizia din data de 2 octombrie, prin intermediul careia s a decis in prima instanta anularea hotararii nr.1535 2018 a CSM si a hotararilor 179 2018 si 2 2019 ale Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei, cu privire…

- Judecatorii constitutionali Daniel Morar si Mona Pivniceru sustin ca CCR nu avea competenta sa solutioneze "pretinsul" conflict dintre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar toti magistratii de la Sectia penala a Instantei supreme sunt specializati in judecarea oricaror infractiuni.…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a discutat vineri cu o delegatie chineza despre solicitarile de transferare in tara a cetatenilor romani aflati in detentie in China. Potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei transmis AGERPRES, Ana Birchall a avut intrevederi cu ambasadorul Republicii Populare…

- La o zi dupa scandalul din CSM, ministrul Justitiei, Ana Birchall, afirma ca nu exista nicio foaie de parcurs primita de Ministerul Justitiei din SUA. Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), judecatoarea Lia Savonea, a atacat-o in termeni duri pe Ana Birchall pe tema colaborarii cu…

- Ministerul Justitiei a anunțat ca a sesizat procurorul general interimar pentru efectuarea de cercetari in cazul cererii de demisie a procurorului-sef adjunct al Directiei Nationale Anticoruptie, Marius Iacob, informeaza Agerpres. Motivul este ca cererea de demisie nu a fost trimisa președintelui Iohannis…

- Ministrul Justitiei a sesizat procurorul general interimar al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru efectuarea de cercetari in cazul cererii de demisie a procurorului-sef adjunct al Directiei Nationale Anticoruptie, Marius Iacob, urmare a controlului dispus in baza Ordinului…

- Ministerul Justitiei va formula doua solicitari catre autoritatile din Republica Madagascar referitoare la obtinerea consimtamantului pentru persoana extradata Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta. In cazul primei solicitari, Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a dispus…