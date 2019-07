Daniel Horodniceanu, Catalin-Laurentiu Borcoman si Claudiu Dumitrescu sunt cei trei candidati desemnati de Ministerul Justitiei pentru functia de procuror european.



Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de MJ, ultima etapa pentru desemnarea celor trei candidati la functia de procuror european s-a incheiat marti, dupa sustinerea interviului de catre ultimul candidat inscris in concurs.



"In urma sustinerii interviului, comisia a deliberat si a selectat trei candidati, care vor fi inclusi, in ordine alfabetica, in lista pe care Ministerul Justitiei o va inainta Comisiei…