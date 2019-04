Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au organizat, ieri, o actiune pe linia prevenirii si combaterii activitatilor ilicite de comert, din domeniul comercializarii carnii și produselor din carne in Craiova. Oamenii legii au verificat 12 societati comerciale, 5 ...

- Pe 16 februarie, in Brazilia a fost nascut primul jaguar conceput prin inseminare artificiala. Mama lui, o femela numita Bianca, i-a acordat o "excelenta ingrijire materna" in prima zi. A doua zi insa, l-a mancat. Oamenii de știința au declarat ca este important ca acest pui s-a nascut. Faptul ca a…

- O bucata de carne de porc care nu a fost gatita suficient ar fi cauza morții unui tanar. Un tanar in varsta de 18 ani din India a murit, dupa ce o larva parazit i-a ajuns la creier, potrivit Daily...

- Administratia locala continua si in acest an sa ii trateze cu dispret pe lugojeni. Daca mizeria din cartiere a devenit deja o priveliste obisnuita, se constata ca Primaria Lugoj nu este in stare sa mentina curatenia nici macar in locurile mici pe care le administreaza. De luni de zile, piata de vechituri…

- Individul era in stare avansata de ebrietate, povestesc polițiștii, și a vrut sa intre in supermarketul din Piața 700. O agenta de paza, in varsta de 34 de ani, a incercat sa il opreasca și nu a vrut sa il lase sa intre. Barbatul i-a smuls insa tonfa și a inceput sa o loveasca. Agenta de paza…

- Oamenii legii ii atenționeaza pe cetațenii moldoveni sa fie prudenți atunci cand iși fac cumparaturile, pentru a nu-și pune viața și sanatatea in pericol. Iata ce au descoperit polițiștii la o piața din Balți.

- Fetele de 15 și respectiv 16 ani au ajuns la spital in stare grava, dupa ce s-au aruncat in gol de la etajul 4 al unei construcții neterminate. Incidentul a avut loc 25 februarie, in jurul orei 17:00, in orașul Falești. Oamenii legii cerceteaza cazul pentru a stabili toate circumstanțele. Acesta a intrat…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) urmareste mentinerea fluxului comercial cu porci si produse din carne de porc din Romania pe piata comunitara, in acest sens initiind demersuri la Comisia Europeana pentru flexibilizarea criteriilor de stabilire a…