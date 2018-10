Mizerie de nedescris in Parcul Toma Socolescu, dupa Targul de Toamna In weekend a fost organizat un targ in parcul de la Halele Centrale. Comercianții au lasat in urma multa mizerie, fapt semnalat de un ploiestean care a trecut prin zona. Imediat dupa plecarea comercianților a fost haos. Banci rasturnate, borduri dislocate și mizerie de nedescris. Au ramas insa dovezile modului in care se face comerț in Ploiești.Luni, pana la ora 10.00, parcul fusese curațat, in mare. Pe aleea principala a parcului, mirosul este insuportabil! Cel mai probabil, comercianții au golit pe jos recipientele in care au ținut branza și alte produse, iar urmele se vad la tot pasul. De curațenia… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

