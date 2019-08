Stiri pe aceeasi tema

- Un cioban din Tecuci, județul Galați, a vazut miercuri cum cainele lui a plecat de langa el și a inceput sa traga de ceva. Cand s-a apropiat a constatat ca animalul descoperise corpul unei femei tinere. El a alertat imediat autoritațile. Cadavrul tinerei era sfașiat de caini, a notat observator.tv.…

- Marcel Romanescu, primarul din Targu Jiu, afirma ca FC U Craiova, formația lui Adrian Mititelu, are intaietate la disputarea partidelor pe noua arena din orașul lui Brancuși, in dauna rivalei CS Universitatea. Context: CS Universitatea Craiova e nevoita sa se mute cateva meciuri de pe arena „Ion Oblemenco”…

- O alta afacere care nu are cum sa dea greș la Botoșani este aceea de a oferi un spațiu, mirific daca se poate, tinerilor care decid sa se casatoreasca și cauta locul perfect pentru petrecerea de nunta.

- Mai multe vulpi s-au ”domesticit” la marginea unui cartier din Zlatna, la ieșire spre Izvorul Ampoiului. Locuitorii din zona spun ca vulpile apar zilnic, ziua in amiaza mare, și au curațat cea mai mare parte a pasarilor de curte din gospodariile acelei parți a orașului. ”Sunt foarte multe, nu se sperie,…

- A doua zi de distracție in cadrul Summer Fest a atras din nou mii de botoșaneni dar și persoane din alte județe. Daca la scena nu a fost la fel de multa animație asemenea primei seri, in schimb in parcul de agrement Cornișa era un furnicar de oameni.

- Imaginile groazei au fost surprinse langa Alba Iulia, acolo unde zeci de oi moarte, ajunse in stare de puterefacție, zac impraștiate pe o suprafața de cațiva metri. In fotografii se vede cum cainele turmei, legat cu lanț de un copac, a mancat dintr-o oaie moarta pentru a supraviețui. Leșurile emana…

- Drama unui elev premiant din Hunedoara cutremura o tara intreaga. La 18 ani, cu o zi inainte de examenul de Bacalaureat, adolescentul si-a pus capat zilelor, la marginea orasului Petrila. Iar unul dintre apropiati lanseaza o ipoteza socanta. Baiatul ar fi fost victima bullyingului - un fenomen care…

- O imagine neașteptata a fost surprinsa noaptea trecuta pe strazile orașului Targu Jiu. Un porc mistreț a ieșit la plimbare. Un porc mistreț a fost fotografiat in timp ce se afla pe Calea București, undeva in zona dintre unitațile militare MAN și MAI, a notat jienii.ro. Tot la Targu Jiu, zilele trecute,…