Curațenia stradala in Timișoara funcționeaza de vara trecuta „in regim de avarie", fiind asigurata de Horticultura SA, companie a primariei, dupa expirarea contractului cu Retim. Un nou contract pentru maturarea strazilor și golirea coșurilor de gunoi a fost semnat insa, pana cand noua firma se va apuca de treaba, undeva in perioada Paștelui, mizeria domina