Mizele luptei pentru desemnarea comisarului european din partea României Zilele acestea se da o lupta acerba pentru desemnarea candidatului european. Aparent, intregul joc se reduce la o batalie politica interna, in care liderii Opoziției critica propunerile inaintate de Guvern pentru aceasta funcție. In realitate, insa, batalia este una care transcede mizele politice interne. Iar liderii partidelor de Opoziție nu sunt decat parte a unui joc The post Mizele luptei pentru desemnarea comisarului european din partea Romaniei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

