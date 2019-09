Mize şi provocări ascunse în jocul politic privind desemnarea comisarului european din partea României Batalia este, insa, una care transcende mizele politice interne. Iar liderii partidelor de Opoziție nu sunt decat parte a unui joc mai larg, de respirație europeana, in care se confrunta ambițiile politice ale unor lideri UE, cum ar fi președintele Franței, Emmanuel Macron. Ținta acestor ambiții sunt instituțiile europene. Logica este una simpla – cine controleaza mai multe instituții europene, are mai multe parghii de putere la nivelul UE, respectiv are capacitatea de a influența anumite decizii. In acest fel se explica, de fapt, atacurile care au loc in aceasta perioada in adresa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

