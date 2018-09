Miza scandalului din PSD, la Bruxelles. Europarlamentarul Răzvan Popa, despre conflictul generat din interior și exterior "Este clar ca ceea ce se intampla in momentul de fața nu face bine PSD-ului și nu face bine guvernarii. (...) Nu cred ca era momentul sa se ceara demisii, demiteri, sa se produca o ruptura cu atat mai mult cu cat vom prelua președinția Consiliului UE. Discuția trebuia poate sa fie mult mai aplicata, dar in forurile partidului, nu prin scrisorele. Cred ca este un conflict care vine și din interiorul și din exteriorul partidului. Cred ca exista un cumul de evenimente care au legatura in ultima perioada și care au avut ca scop inițial demiterea guvernului. Daca ne uitam la mișcarile de strada,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

