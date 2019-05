Miza lui Iohannis. Chirieac: E o nebunie! Așa ceva e inacceptabil ''E o nebunie discursul domnului președinte Iohannis. De ce este o nebunie? Fiindca imparte romanii in romani și pesediști. Asta este o chestiune inacceptabila pentru orice om cu scaun la cap sa imparți romanii in funcție de orientare politica, orientare sexuala, sex, religie, culoarea pielii, și așa mai departe. In alte parți, dar și in Romania, lucrul asta poarta o denumire pe care nu vreau sa o reamintesc aici. Este gravisim lucrul acesta. Președintele spune ca trebuie sa scape de PSD. PSD are 600.000 de membri și cateva milioane de simpatizanți. Cum adica vrei sa scapi de PSD? Cum… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

