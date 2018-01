Miza financiara uriasa a finalei Australian Open si calculele din clasamentul WTA

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, nr. 1 mondial, o infrunta de la 10.30, la Melbourne, pe Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial. Miza este uriașa: primul titlu de Mare Slem pentru ambele jucatoare si pozitia de numar 1 mondial in clasamentul WTA ce va fi publicat luni.

- Leul creste si vineri, dupa ce joi a reusit sa ia o gura de oxigen dupa zilele de picaj cauzate de criza de pe scena politica. Astfel, moneda nationala creste putin chiar in ziua in care PSD s-a intrunit in CEx pentru a forma noul guvern. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, vineri, un…

- LIVE Simona Halep - Caroline Wosniacki, finala Australian Open 2018. Maine, 27 ianuarie 2018, este ziua in care romanii din toate colturile lumii vor sta cu pumnii stransi pentru Simona Halep. Tenismena noastra, actualul nr. 1 WTA, si daneza Caroline Wozniacki, 2 WTA, vor juca in ultimul act de la Melbourne…

- Finala Australian Open 2018 dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki le-a atras atenția jurnaliștilor americani de la „New York Times”, care dedica o analiza meciului care va avea loc sambata, de la 10:30, pe arena Rod Laver, in Melbourne.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca Formularul 600 trebuie modificat substantial, afirmand ca nemultumirile cetatenilor sunt legitime si ca in termen de cel mult o saptamana vor fi anuntate masurile aferente. "Nu este niciun interes sa bulversam catusi de putin…

- Numarul membrilor gruparii de extrema dreapta Cetatenii Reich-ului (Reichsburger) din Germania a crescut cu 50% si a ajuns la 15.600 in ianuarie 2018. Asta in conditiile in care la inceputului anului trecut erau inregistrati 10.000 de adepti ai acestei miscari, scrie Die Welt. Cei…

- Presedintele prorus in exercitiu, Milos Zeman (foto), se plaseaza in frunte, sambata, in primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Ceha, urmand sa intalneasca in turul doi un rival proeuropean. Este vorba despre Jiri Drahos, cu care Zeman se va confrunta electoral in al doilea tur,…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018. Asta inseamna ca se vor scumpi creditele romanilor. De asemenea, a mai decis majorarea ratei…

- Tesla a reusit sa-si faca un capital de imagine excelent printre masinile electrice. Acum poti sa vezi ca aceste masini nu sunt doar bijuterii pe roti si mofturi. O parte din America trece in aceste zile prin viscoluri puternice si caderi abundente de zapada. Firesc, apar numeroase cazuri…

- Consiliul de Securitate al ONU va avea vineri o reuniune privind situatia din Iran, la cererea Statelor Unite, a indicat joi presedintia Consiliului, asigurata de Kazahstan. Reuniunea, programata la ora 20:00 GMT, vineri, este deja criticata de Rusia, care considera ca manifestatiile din Iran…

- Romanii continua protestele si in 2018. Cei din Cluj, pentru a-si arata determinarea de a apara justitia si democratia, se organizeaza sa vina in Capitala pentru a-si face mesajul cat mai bine auzit intr-un mare miting. "Noi, cetatenii din judetul Cluj, vom merge in Bucuresti sa ne aparam…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la nivelul de 2,05%, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile…

- O adolescenta palestiniana a fost aucuzata de autoritatile israeliene de agresiune dupa ce un clip video a devenit viral pe Internet. In filmuletul postat pe retelele de socializare, tanara poate fi auzita cum le cere soldatilor sa plece. Pentru ca acestia nu se miscau, ea i-a palmuit si i-a…

- Statul american California a legalizat, luni, vanzarea de canabis pentru uz recreational, lansand cea mai mare piata reglementata din lume cu produse care contin acest drog. Este cel de-al saselea stat american care ia aceasta decizie, dupa Colorado, Washington, Oregon, Alaska si Nevada. Massachusetts…

- 2017 a fost un an al multor descoperi stiintifice, care, la un moment dat, ne pot salva sau ne pot imbunatati calitatea vietii considerabil. Multumita internetului, stiinta a devenit un punct de interes pentru milioane de oameni din intreaga lume. In fiecare an, compania de analiza Altmetric…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a ordonat masuri speciale de securitate dupa atentatul produs in Sankt-Petersburg, cerand intensificarea operatiunilor antiteroriste si eliminarea islamistilor daca reprezinta pericole iminente. "Un atac terorist a avut loc ieri in Sankt-Petersburg. Recent,…

- Ministrul german de Externe, Sigmar Gabriel, a sugerat marti ca viitorul acord al Uniunii Europene cu Marea Britanie cu privire la Brexit ar putea sa serveasca drept model pentru relatiile UE cu alte state, cum sunt Turcia si Ucraina. "Daca putem ajunge la un acord inteligent cu Marea Britanie…

- Despre Samsung Galaxy X am tot vorbit, iar acum avem, in sfarsit, informatii despre ce este, mai exact, acest telefon. Samsung Galaxy X este, de vreun an de zile, un telefon misterios pe fondul caruia mai toata lumea a speculat. Acesta urma sa fie un telefon revolutionar, cu ecran pliabil,…

- Pentru Romania este mult mai important sa adere la zona euro decat la Schengen, considera presedintele Klaus Iohannis. Dar pentru ca acest lucru sa se intample, spune seful statului, este nevoie de performante economice. "Pentru Romania este mai important sa adere la zona euro, dar…

- Institutul National de Statistica (INS) informeaza ca in cursul anului trecut tara noastra a inregistrat o crestere economica de 4,8%, cu 0,1% peste varianta provizorie. Contributii mai importante decat se raportase initial la majorarea PIB au avut industria, constructiile si cheltuielile populatiei.…

- Obligatia de plata a taxei de clawback pentru firmele producatoare de medicamente derivate din sange uman sau plasma va fi suspendata, pe o perioada de doi ani, incepand din 1 ianuarie 2018, anunta Ministerul Sanatatii. Decizia a fost luata printr-o ordonanta de urgenta emisa, joi, de Guvern.…

- Leul pierde iar teren in fata euro, dar si a lirei sterline. Se apreciaza insa fata dolarului si a francului elvetian. Astfel, potrivit cursului valutar anuntat azi la Banca Nationala a Romaniei, un euro este cotat la 4.6332 lei, in crestere cu 0,01% fata de ziua precedenta. Dolarul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, l-a avertizat, vineri, pe senatorul liberal Daniel Zamfir ca daca va mai avea initiative legislative care nu sunt sustinute de partid ci "de consilierul premierului Tudose" va fi exclus din PNL. "Marturisesc ca ma deranjeaza ca este sustinut de consilierul…

- Mii de oameni protesteaza violent in Ierusalim, dar si in mai multe orase din Cisiordania si Fasia Gaza fata de hotararea presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului. Agentiile internationale de presa semnaleaza ca proteste violente au loc si la intrarea…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, i-a primit, marti, la sediul Parchetului de pe langa ICCJ, pe Matthew Hiller si Anca Pop, procurori federali din cadrul Departamentului de Justitie al Statelor Unite. "In cadrul discutiilor a fost subliniata excelenta relatie de cooperare judiciara…

- Desi majoritatea femeilor ii copiaza stilul vestimentar lui Meghan Markle, exista unele care recurg la metode ceva mai radicale pentru a semana cu frumoasa actrita. Chirurgul estetician dr. David Cangello din New York sustine ca din ce in ce mai multe femei apeleaza la rinoplastie pentru a…

- Jumatate dintre britanici sunt in favoarea unui al doilea vot pe tema parasirii Uniunii Europene de catre Marea Britanie si o treime sunt de parere ca le va fi mai rau din punct de vedere financiar in afara celui mai mare bloc comercial din lume, potrivit unui sondaj de opinie. Sondajul, publicat…

- Primul trailer al noului film 'Avengers: Infinity War' a triumfat pe internet cu 37 de milioane de vizualizari, pe contul de Facebook al Marvel Studios, in primele noua ore de la postare. 'Avengers: Infinity War' ii uneste in acelasi film pe toti supereroii din productiile cinematografice…

- Un protest este anuntat chiar pe 1 Decembrie in timpul paradei organizate cu ocazia Zilei Nationale. Sub sloganul "Fara politicieni penali la Parada Militara", organizatorii transmit ca nu vor sa vada la eveniment niciun parlamentar cu probleme penale. In sens contrar, acestia promit…

- Statele Uniunii Europene au decis luni, prin vot majoritar, prelungirea cu cinci ani a utilizarii controversatului erbicid glifosat. Comisia de Apel a UE s-a reunit luni pentru a lua o decizie. Optsprezece dintre cele 28 de state membre UE au votat in favoarea prelungirii utilizarii erbicidului…

- Sase bombardiere strategice rusesti cu raza lunga de actiune Tu-22M3 au lovit duminica tinte ale organizatiei jihadiste Statul Islamic in provincia siriana Deir ez-Zor, au anuntat agentii de presa rusesti citand Ministerul rus al Apararii. Bombardiere care au decolat de pe un aerodrom din…

- Robert Mugabe, care a demisionat, marti, de la presedintia statului Zimbabwe, a negociat o intelegere inainte de a renunta la functie, acord conform caruia va incasa 10 milioane de dolari, sustine un oficial al partidului Zanu-PF. Mugabe, caruia i s-a garantat imunitatea, va primi imediat…

- Fostul jucator de tenis Ion Tiriac a anuntat ca va da in judecata Banca Nationala a Romaniei. Tiriac a luat aceasta decizie deoarece nu a primit niciun raspuns la petitia depusa la Guvern in luna octombrie, cu privire la situatia Arenelor de tenis din Cotroceni. "Cele 30 de zile…

- Partidul Social-Democrat (SPD) din Germania ar putea sustine un guvern minoritar condus de cancelarul Angela Merkel, a sugerat miercuri Thorsten Schafer-Gumbel, unul dintre vicepresedintii formatiunii de centru-stanga. "In acest moment, nu vedem nicio baza pentru alcatuirea unei mari coalitii…

- Ratko Mladici, fostul sef al armatei sarbe bosniace, a fost gasit vinovat de genocid in timpul razboiului bosniac din anii 1990. El a fost condamnat la inchisoare pe viata, noteaza BBC. Cunoscut sub numele de "Macelarul din Bosnia", Ratko Mladici s-a confruntat cu 11 capete de acuzare,…

- iPhone X va fi legendar. Multi, inclusiv Apple, i-au zis telefonul viitorului. Nu va fi asa, e telefonul urmatorului an, dar si asa reprezinta o borna in tehnologie. Acest review a intarziat. De 19 zile, iPhone X a intrat in magazine si a disparut la fel de repede din stoc. Sunt asteptate…

- DNA a anuntat oficial marti seara ca a pus sechestru pe toata averea lui Liviu Dragnea pentru a recupera prejudiciul de 127 de milioane de lei. Un comunicat al procurorilor anticoruptie precizeaza ca au instituit "sechestru asigurator si poprire asiguratorie pana la concurenta sumei de 127.547.366,34…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit luni seara cu presedintele sirian Bashar al-Assad in statiunea Soci, in sud-vestul Rusiei, cu doua zile inaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anuntat marti Kremlinul. "Vladimir Putin a purtat negocieri cu presedintele…

- In India a fost lansata prima versiune electrica a Dacia Logan. Vanduta sub numele Mahindra Verito, aceasta masina este practic versiunea mai veche a Daciei Logan, ce are insa motor electric, potrivit Moteur Nature. Pretul de pornire al acestui model electric este de 13 mii de euro.…

- Informatizarea institutiilor din Romania merge greu si uneori da rateuri, am putea concluziona vazand ca Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) accepta si reclamatii depuse online, dar numai... in conformitate cu un anumit program. Situatia incredibila a fost semnalata…

- La Timisoara a fost inaugurata, joi, prima statie rapida de incarcare pentru vehicule electrice aflata intr-un aeroport din Romania. Este vorba despre o colaborare intre Enel Energie, din Grupul energetic italian Enel, si aeroportul Traian Vuia, prin care se promoveaza mobilitatea electrica…

- Samsung Galaxy S9 si S9 Plus ar fi pregatite de lansare mai devreme fata de intervalul de anul acesta, asa ca deja incepem sa avem informatii despre ele, scrie Playtech.ro. Samsung Galaxy S9 si Galaxy S9 Plus ar trebui sa apara mai devreme in 2018 decat au aparut in 2017; avand in vedere ca…

- Moneda nationala are in sfarsit o zi in care nu stabileste un nou record negativ, cursul fiind intr-o foarte usoara scadere fata de prima zi a saptamanii. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o scadere de 0,03% pentru euro, cotatia fiind de 4,6482 lei/unitate. Si dolarul scade mai…

- Marea Britanie trebuie sa clarifice in cel mult doua saptamani problema datoriilor fata de Uniunea Europeana, estimate a fi intre 60 si 100 de miliarde de euro, afirma Michel Barnier, negociatorul-sef european, avertizand ca, in caz contrar, Bruxelles-ul nu va initia curand negocierile pe tema relatiilor…

- Din cauza unei presupuse lipse de inovatie, ai fi fost tentat sa crezi ca situatia financiara a Apple nu este imbucuratoare. In realitate, continua sa depaseasca recorduri. O referinta foarte relevanta pentru valoarea unei tari si performanta ei financiara este produsul intern brut. In cazul…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat, joi, aviz negativ pentru modificarile la Legile Justitiei propuse de PSD-ALDE si depuse ca proiect de lege in Camera Deputatilor. Avizul negativ a fost dat cu majoritate de voturi, dupa discutii indelungate. La sedinta de joi au fost prezenti…

- Mita in domeniul Sanatatii ajunge la 20%, in IT la 10% si in infrastructura intre 2% si 5%, sustine procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Potrivit acesteia, spaga se cere companiilor in numerar si reprezinta un anumit procent din valoarea contractului pe…