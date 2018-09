Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat duminica ca spera ca vizita sa in Germania la sfarsitul lunii septembrie sa puna capat complet tensiunilor dintre cele doua tari, relateaza dpa si Reuters preluate de Agerpres. Imbunatatirea relatiilor dintre guvernele turc si german, cooperarea…

- Dupa ce SUA a dublat taxele vamale pentru importurile de metale din Turcia, președintele Erdogan a cerut susținatorilor sai sa boicoteze orice produs american. Sute de mii de turci și-au distrus telefoanele mobile și au dat foc dolarilor americani.

- Emirul din Qatar a aprobat un pachet de proiecte economice, investitii si depozite, dupa o intalnire cu presedintele turc Tayyip Erdogan, care a avut loc la Ankara.Guvernul turc are dificultati din cauza crizei valutare si a tensiunilor cu Statele Unite, a caror rezolvare pare mai indepartata…

- “Scopul operatiunii este de a obtine o capitulare a Turciei in toate domeniile, de la finante la politica. Ne confruntam din nou cu un complot politic. Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom invinge″, a spus declarat Erdogan in fata sustinatorilor sai la Trabzon, oras situat la Marea Neagra (nord-est). Daca…

- Sectorul bancar din Turcia numara 51 de banci, multe fiind deținute de Stat. Cele mai multe dintre bancile operate de Stat au fost inființate pentru a finanța o anumita industrie, de pilda agricultura (Ziraat Bank), dar bancile private au in general legaturi stranse cu grupuri industriale mari și cu…

- Autoritatile turce au incarcerat un cetatean german pe care l-au acuzat ca face 'propaganda terorista' pe retelele de socializare online, transmite AFP, care citeaza agentia de presa turca DHA. Barbatul fusese retinut miercuri in provincia Hatay (sudul Turciei) de catre politia antiterorista…

- Turcia a ordonat arestarea a 271 de militari in cadrul unei operatiuni ce ii vizeaza pe presupusii sustinatori ai clericului islamic Fetullah Gulen, aflat in SUA si despre care Ankara sustine ca a orchestrat o tentativa de puci in iulie 2016, au indicat vineri media de stat, citate de Reuters.Citește…