- Presedintele PSD Olt, vicepremierul Paul Stanescu, a declarat sambata, referitor la referendumul local pentru schimbarea denumirii judetului, ca atribuirea denumirii Olt-Romanati "nu ne poate face decat mai puternici", scrie Agerpres. "Cred ca in an centenar este foarte important pentru noi,…

- Un referendum local asupra atribuirii denumirii Olt-Romanati judetului Olt se desfasoara in zilele de 6 si 7 octombrie, in acelasi timp si in aceleasi sectii de votare cu referendumul national pentru revizuirea Constitutiei. La vot sunt asteptati 369.755 de alegatori, iar pentru fiecare…

- La fel ca la referendumul national este nevoie de prezenta de 30- dintre cetatenii cu drept de vot din judetul Olt, dintre care 51- vor trebui sa voteze pentru", a spus Marius Oprescu, presedinte al CJ Olt. Potrivit hotararii Consiliului Judetean (CJ) Olt, cetatenii din judetul Olt vor fi chemati sa…

- Referendumul pentru schimbarea numelui judetului Olt in Olt-Romanati se va desfasura la fel ca si referendumul privind redefinirea familiei, respectiv in zilele de 6 si 7 octombrie 2018, potrivit deciziei de miercuri a Consiliului Judetean Olt.

