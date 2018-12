Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici nu a sesizat prezenta nedorita din spatele lui si si-a continuat declaratiile de presa, in care a prezentat ordonanta de infiintare a fondurilor suverane de dezvoltare si investitii. Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, Ordonanta de urgenta pentru infiintarea Fondului Suveran…

- Proiectul de rectificare bugetara ar putea fi discutat saptamana viitoare de catre Guvern, a anuntat, joi, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Incercam ca saptamana viitoare sa venim in fata Guvernului cu proiectul de rectificare bugetara", a declarat Teodorovici, la Palatul Victoria.…

- Ordonanta a fost introdusa pe ordinea de zi suplimentara a Executivului. Prin hotarare de Guvern se va putea stabili nivelul salariului minim diferențiat pentru anumite categorii de salariați: pentru salariații care sunt incadrați pe studii superioare, precum și pentru cei care au o vechime in munca…

- Salariul minim brut va fi diferențiat, iar romanii cu studii superioare și cu vechime mare vor primi mai mulți bani. Guvernul vrea sa modifice Codul Muncii, prin Ordonanța de Urgența, pentru a permite mai intai diferențierea salariilor in funcție de vechime și studii. Ulterior va emite o Hotarare de…

- Guvernul are in lucru un proiect de Ordonanta de Urgenta care legifereaza cadrul general pentru infiintarea fondului suveran de investitii si, daca vor fi obtinute toate avizele, acesta ar putea intra in sedinta de Guvern de saptamana aceasta, a declarat marti, la Palatul Parlamentului, ministrul Finantelor,…

- Guvernul are in lucru un proiect de Ordonanta de Urgenta care legifereaza cadrul general pentru infiintarea fondului suveran de investitii si, daca vor fi obtinute toate avizele, acesta ar putea intra in sedinta de Guvern de saptamana aceasta, a declarat marti, la Palatul Parlamentului, ministrul Finantelor,…

- Impozitul pe venit platit de angajati va ajunge integral in vistieria administratiilor locale, urmand sa fie elaborata o ordonanta de urgenta in acest sens, a declarat miercuri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Guvernul a adoptat, joi, in sedinta de Guvern, Ordonanta de Urgenta prin care se va modifica legislatia privind insolventa. La finalul sedintei, mijnistrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a spus ca ordonanta va permite eficientizareai recuperarii creantelor bugetare ale societatilor aflate in insolventa,…