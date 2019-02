MITURI și ADEVĂRURI despre peelingurile chimice Oamenii vorbesc despre sanatate și frumusețe ca despre doua elemente date, punand totul la diateza pasiva și imbracand in voalul norocului felul in care arați sau te simți. Sa fii conștient de tine, de pielea ta, de ridurile sau problemele ce pot fi corectate cu ajutorul științei este cu adevarat important intr-un timp in care depersonalizarea individului a devenit o maladie... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

