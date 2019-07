Mituleţu-Buică: Săptămâna viitoare AEP va pune la dispoziţia comisiei de anchetă privind alegerile de la 26 mai documentele solicitate Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Florin-Constantin Mituletu-Buica, a precizat miercuri ca, in cursul saptamanii viitoare, AEP va pune la dispozitia Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile din 26 mai documentele solicitate.



"La acest moment am primit de la comisia de ancheta o serie de solicitari - in principal solicitarile au venit pentru punerea la dispozitie de documente pentru a clarifica obiectivele comisiei de ancheta. Am solicitat in interiorul Autoritatii toate documentele pe care le au la dispozitie, fie ca sunt petitii, sesizari sau alte documente…

Sursa articol: agerpres.ro

