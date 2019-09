Mituleţu-Buică despre afişele din perioada preelectorală: Din 12 octombrie, nu mai trebuie să fie în spaţiul public Autoritatea Electorala Permanenta le va cere autoritatilor publice locale toate autorizatiile prin care s-a permis afisajul din perioada preelectorala, care va fi interzis incepand cu data de 12 octombrie, a declarat joi presedintele AEP, Constantin Florin Mituletu-Buica. "Zilele urmatoare, vom demara o actiune, ca in anul 2016, prin care vom cere autoritatilor publice locale toate autorizatiile pe care le-au pus pe spatiul public pentru aceste afise electorale, sa spunem asa, din preelectoral, dar incepand cu data de 12 octombrie acestea nu trebuie sa mai fie in spatiul public", a precizat Mituletu-Buica.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

