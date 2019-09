Mituleţu-Buică: Dacă se rezolvă problema din cererea PSD de rambursare a sumelor de la europarlamentare, avem banii în buget; îi putem da Presedintele AEP, Constantin-Florin Mituletu-Buica, a declarat luni ca este o plangere prealabila impotriva deciziei de a nu rambursa PSD sumele din campania pentru europarlamentare si ca, daca din documentele pe care le vor prezenta se rezolva problema cu privire la semnatarul cererii de rambursare, AEP are banii in buget si ii poate da. "La acest moment, e o plangere prealabila, vom vedea care sunt etapele, nu am vazut documentele pana la aceasta data, vom vedea daca din documentele pe care le-au prezentat sau pe care le vor prezenta in sustinerea plangerii prealabile se rezolva aceasta problema… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

