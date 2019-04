Mituleţu-Buică (AEP): Vom finaliza controlul privind subvenţiile primite de partide în 2017 şi 2018 în lunile august-noiembrie Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Florin Mituletu-Buica, afirma ca pana la sfarsitul lunii noiembrie va fi finalizat controlul la partidele politice privind subventiile primite de la bugetul statului in anii 2017 si 2018, adaugand ca in acest moment la nivelul Departamentului de control al finantarii partidelor din cadrul AEP nu exista niciun document din care sa reiasa ca s-ar fi efectuat un control si ar fi fost constatate probleme.



"La momentul acesta, la nivelul departamentului (Departamentul de control al finantarii partidelor - n.r.) nu exista niciun document… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

