- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Florin-Constantin Mituletu-Buica, a precizat miercuri ca, in cursul saptamanii viitoare, AEP va pune la dispozitia Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile din 26 mai documentele solicitate. "La acest moment am primit de la comisia…

- Prima sedinta a Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile din 26 mai a confirmat ceea ce USR a sustinut inca de la inceput si anume ca PSD si ALDE nu vor sa se afle adevarul despre blocarea votului romanilor din Diaspora, dar vor sa foloseasca in interes de partid resursele Parlamentului pentru…

- Alerta de gradul zero in Marea Britanie dupa ce 5 persoane infectate cu listeria au murit. Victimele, pacientii unor spitale din Manchester si Liverpool, consumasera sandvisuri si salate contaminate cu aceasta bacterie.

- Autoritatea Electorala Permanenta propune crearea unui grup interinstitutional care sa gaseasca soluții privind introducerea votului electronic prin corespondența pana la alegerile prezidențiale din acest an. Reprezentanţi ai AEP s-au întâlnit, miercuri, cu responsabili ai Autorităţii…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat ca va solicita infiintarea unei subcomisii de ancheta pentru cercetarea abuzurilor Securitatii si a complicilor ei, fie in cadrul Comisiei juridice a Senatului, fie in cadrul Comisiei pentru cercetarea

- ”E un adevar” ”Am credința ca pentru a intreprinde ceva concret și bun, pentru a repara o nedreptate, trebuie in primul rand sa stam de vorba cu victimele acelei nedreptați. In cele trei decenii scurse la la revolta, in afara aniversarilor, nu prea a stat nimeni de vorba cu voi. Dar…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte, prezent miercuri seara la un miting electoral unde rostea un discurs, parea imperturbabil, pana cand un gandac de marimea unui deget a aparut pe umarul sau stang in timp ce se adresa multimii la eveniment, relateaza agentia Reuters. Duterte (74 de ani) ii sustinea…