Stiri pe aceeasi tema

- Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru votul in diaspora a acordat joi raport favorabil proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative privind votul in strainatate la alegerile prezidentiale.

- Comisia juridica si cea pentru administratie publica vor intocmi un raport referitor la mai multe initiative depuse in Parlament privind votul prin corespondenta, votul electronic, aceasta reglementare urmand sa fie adoptata pana la sfarsitul sesiunii de plenul Camerei Deputatilor, a declarat, luni,…

- Intr-o scrisoare publica adresata Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitații SRI, care a publicat zilele trecute un raport in care il acuza pe fostul director al SRI de poliție politica, George Maior, in prezent ambasadorul…

- Liderul grupului PSD al Camerei Deputaților Alfred Simonis a declarat, la finalul ședinței grupului, ca PSD-ALDE are suficiente voturi pentru a adopta proiectele referitoare la Codul penal și Codul de procedura penala, precizand ca nu vede de ce alte partide nu ar vota pentru modificarea legilor, conform…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea a transmis, marti, printr-un comunicat oficial, pozitia sa fata de criticile aparute in urma nominalizarii la Ministerul Justitiei. El arata ca are experienta de 27 de ani, in Parlament si ca si-a luat diploma de licenta, in Drept, la Universitatea Spiru Haret, cu nota…

- Comisia parlamentara speciala a Camerei Deputaților pentru controlul activitații SRI afirma, in „Raportul privind folosirea SRI de catre George Maior in scopuri personale”, consultat de ȘTIRIPESURSE.RO, ca la ANI ajungeau de la SRI note secrete, in unic exemplar, cu privire la presupuse fapte comise…

- Ordinul ANAF nr. 942/2019, care aproba procedura privind cesiunea crențelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței, a fost publicat în Monitorul Oficial. Despre acest act HotNews.ro a scris recent aici. Aceasta procedura se refera la creanțele bugetare înscrise…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a avizat negativ, marti, proiectele privind realizarea autostrazilor Bucuresti - Brasov, Brasov - Bacau si a Autostrazii Nordului, presedintele comisiei, Nicusor Halici, precizand ca "este o chestiune exclusiv a Guvernului construirea de autostrazi", informeaza…