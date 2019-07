Mituleţu-Buică (AEP): Primul tur al alegerilor prezidenţiale pe 10 noiembrie; al doilea tur - pe 24 noiembrie Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Florin Mituletu-Buica, a anuntat, marti, ca primul tur al alegerilor prezidentiale va avea loc pe data de 10 noiembrie, iar cel de-al doilea pe 24 noiembrie. "Am avut o discutie cu doamna prim-ministru, am avut doua propuneri: 3 (noiembrie - n.r.) - primul tur si 17 (noiembrie - n.r.) - turul al doilea. In discutiile avute, avand in vedere ca initiativa legislativa abia acum este aproape de finalizare si e posibil saptamana viitoare sa fie promulgata, am dus termenul pe 10 noiembrie - primul tur de scrutin, 24 - turul al doilea al alegerilor prezidentiale",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

