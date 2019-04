Mituleţu-Buică (AEP): Preşedintele României poate participa la campania pentru referendum Presedintele Klaus Iohannis poate participa la campanie si poate promova referendumul national consultativ cu privire la probleme de interes national, neexistand nicio interdictie in acest sens in niciun act normativ, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, presedintele AEP, Florin Mituletu-Buica. "Nu exista nicio interdictie in niciun act normativ ca presedintele nu poate participa in campanie si promova acel referendum. Este interpretat gresit un alineat (din legislatie-n.r.) cu privire la autoritatile publice - interdictia aceea se refera ca si in codul de bune practici al Comisiei de la Venetia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

