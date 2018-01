Stiri pe aceeasi tema

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a aparat, miercuri, reformele controversate din justitie in cadrul unei intrevederi la Bruxelles cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, relateaza site-ul agentiei DPA.

- Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, nu a inteles motivele care au impins Marea Britanie sa vrea sa paraseasca Uniunea Europeana, a indicat luni eurodeputatul Nigel Farage, fost lider al partidului UKIP si al campaniei pentru Brexit, dupa o discutie care a avut loc la Bruxelles intre…

- Bulgaria si-a inceput mandatul la sefia Uniunii Europene prin respingerea legii anticoruptie, pe care o cereau insistent oficialii de la Bruxelles. Presedintele Bulgariei si-a folosit dreptul de veto pentru a refuza legea anticoruptie, pe care o considera prea slaba si, mai mult, este de parere ca pune…

- Tentativa Uniunii Europene de a lega asigurarea finantarii europene de respectarea statul de drept pare sa nu-l impresioneze prea mult pe premierul maghiar Viktor Orban. Acesta a declarat drept „moarta din fasa” posibila initiativa a Bruxelles-ului, precizand ca o asemenea corelare este interzisa de…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, ca independenta justitiei si statul de drept nu sunt afectate de legile adoptate de Parlamentul Romaniei "Inca de saptamana trecuta am transmis un punct de vedere catre presedintele Daul, in care noi am explicat cu argumente de ce cele trei legi adoptate…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a declarat, miercuri, ca noua sa coalitie de guvernare se va concentra pe lupta impotriva antisemitismului, dupa ce Israelul a transmis ca nu va coopera cu niciun ministru austriac din formatiunea de extrema-dreapta FPO, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Dezvaluiri incredibile de la Bruxelles, chiar din Parlamentul European. Se pare ca s-ar pregati remanierea unui ministru important din Guvernul lui Mihai Tudose. Premierul nu ar sti de aceasta mutare. Europarlamentarul celor de la PSD, Ioan Mircea Pascu sustine ca se pregateste remanierea ministrului…

- 12 romA¢ni care fac parte din douAƒ bande de hoAi rivale s-au rAƒfuit A®ntr-o staAie de metrou din Bruxelles. AltercaAia a fost extrem de sA¢ngeroasAƒ, un tA¢nAƒr de 29 de ani pierzA¢ndu-AYi viaAa, iar alAi doi ajungA¢nd A®n stare extrem de gravAƒ la spital.

- In Ungaria este numit ''planul Soros'', proiectul de relocare a imigrantilor ajunsi in Europa, de a imparti cote tarilor UE. Un plan care, potrivit lui Gergely Gulyas, unul din liderii FIDESZ, partidul majoritar, ''este impotriva intereselor nationale maghiare si a vointei cetatenilor''. Din acest motiv…

- Liderii a 25 de state din Uniunea Europeana au celebrat joi, la Bruxelles, o "zi istorica" pentru relansarea apararii europene, ei aproband, joi seara, in cursul summitului de la Bruxelles, planul de Cooperare Structurata Permanenta (PESCO), un proiect prin care sunt intensificate activitatile de cooperare…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, de la Bruxelles, acolo unde participa la Consiliul European, ca modificarile propuse de PSD-ALDe la legisltaia penala sunt prea ample si facute in viteza. seful Statului a recomandat Parlamentulkui sa trateze cu maxima repsonsabilitatea modificarea Codurilor penale.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a trimis marti o scrisoare liderilor statelor membre ale UE in care solicita sa se renunte la ideea stabilirii unor noi cote obligatorii de refugiati, care in opinia sa sunt 'ineficiente' si 'provoaca diviziuni' intre tarile blocului comunitar, initiativa…

- Doua microbuze - unul de transport marfa si unul cu pasageri - s-au ciocnit, miercuri, pe Drumul National 7 in judetul Sibiu, trei persoane fiind ranite. Unul dintre raniti este incarcerat, avand piciorul prins intre fiarele masinii. Echipele de interventie actioneaza la fata locului, iar traficul…

- Premierul Benjamin Netanyahu le-a spus ziaristilor in avionul cu care se intorcea de la Bruxelles ca a fost intrebat daca accepta solutia cu doua state si le-a raspuns, intrebandu-i pe ministrii europeni, ce tip ce stat. Va fi precum Costa Rica sau Yemen? Primul este o democratie in America Centrala,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in vizita la Bruxelles, a salutat luni anuntul presedintelui american Donald Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a statului Israel si a declarat ca se asteapta ca tarile europene sa urmeze exemplul SUA, transmite Reuters, conform agerpres.ro.…

- Oficiul Alianței Nord-Atlantice, deschis pe 8 decembrie la Chișinau, nu încalca neutralitatea Republicii Moldova. Oficiul este o misiune diplomatica ce are drept scop informarea cetațenilor despre NATO. Afirmația a fost facuta de catre Victor Juc, vicedirectorul Institutului de Cercetari…

- Comisia Europeana recomanda trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa, citand un comunicat oficial de la Bruxelles. * UPDATE Brexit: May în drum spre Bruxelles pentru a se întâlni…

- Aproximativ 45.000 de persoane au manifestat joi, la Bruxelles, in sprijinul independenței Cataloniei, la apelul a doua asociații catalane, a anunțat poliția belgiana pe contul sau de Twitter, relateaza AFP. Cele doua asociații — Adunarea naționala catalana (ANC) și Omnium…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat marti la reuniunea ministrilor de Externe din statele membre NATO care se desfasoara la Bruxelles, ocazie cu care a sustinut importanta consolidarii si aprofundarii relatiei NATO - UE. Potrivit unui comunicat al MAE, in cadrul discutiilor…

- O intelegere elaborata minutios intre Londra si Bruxelles a fost deraiata in ultimul moment luni seara, dupa ce Unionistii din Irlanda de Nord au respins propunerile premierului Theresa May de a mentine provincia aliniata la Uniunea Europeana dupa Brexit.

- Presa internationala scrie, sambata, despre protestele care au avut loc in Capitala, dupa decizia primariei de a organiza un targ de Craciun in Piata Victoriei.“Protestatarii romani opresc construirea unui targ de Craciun in locul manifestatiilor anticoruptie”, noteaza Reuters, adaugand ca…

- ”La Bucuresti avem din nou o criza grava a statului de drept. Este vorba, ca si in ianuarie, de o incercare de a modifica legile justitiei, pentru a proteja politicieni corupti”, a afirmat Preda in plenul PE.Eurodeputatul a spus ca, in ianuarie, Guvernul a folosit o ordonanta de urgenta,…

- Negociatorii britanici și europeni ar fi ajuns la un acord privind factura Brexitului. Suma va fi cuprinsa intre 45 și 55 de miliarde de euro – mai mare decat cea pe care o doreau britanicii și mai apropiata de cea dorita de europeni, relateaza publicația britanica The Daily Telegraph. Negociatorii…

- Premierul Pavel Filip, care a reprezentat R. Moldova la Summitul Parteneriatului Estic din 24 noiembrie de la Bruxelles, susține ca președintele Igor Dodon are o reacție „dezamagitoare și populista”, atunci cand spune ca „dosarul R. Moldova se afla in cel mai jos sertar al preocuparilor Europei”. „Domnul…

- "Nu vrem sa fie o granita stricta, dar Marea Britanie va parasi uniunea vamala si piata unica. Nu putem obtine un raspuns final la intrebarea irlandeza pana cand nu vom avea o idee despre situatia finala si pana cand nu vom avea discutii cu Uniunea Europeana cu privire la situatia finala, un lucru…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o intrevedere vineri, la Bruxelles, cu omologul sau din Ucraina, Petro Porosenko, caruia i-a solicitat sa gaseasca o solutie urgenta la problemele create de Legea educatiei adoptata de Rada Suprema a Ucrainei, informeaza Mediafax.In cadrul participarii de vineri,…

- "O sa primeasca un raspuns, cum se spune in limbajul diplomatilor, in due time", a precizat, potrivit Agerpres, presedintele Iohannis, la Bruxelles, unde urmeaza sa participe la Summitul Parteneriatului Estic. Pe 31 octombrie, presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a intalnit cu ambasadorul…

- Republica Moldova si Uniunea Europeana au semnat joi, 23 noiembrie, la Bruxelles, pachetul de documente privind acordarea asistentei macrofinanciare de 100 milioane de euro Republicii Moldova. 40 de milioane de euro sunt acordate sub forma de grant, iar 60 de milioane de euro sunt imprumut.

- Evolutia relatiilor dintre Republica Moldova si Alianța Nord-Atlantica (NATO) a fost examinata astazi, in cadrul intrevederii premierului Pavel Filip cu secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, comunica Noi.md. Dialogul a avut loc la Bruxelles, in marja Summitului Parteneriatului Estic. „Astazi este…

- Potrivit unor apeluri depuse la Inalta Curte din Madrid, avocatii lui Jordi Turull si Josep Rull au precizat ca fostii membri ai guvernului nu si-au exprimat rezistenta fata de activarea Articolului 155 din Constitutia Spaniei de catre guvernul de la Madrid. Turull si Rull sustin ca nu reprezinta…

- Marea Britanie isi va prezenta propunerile referitoare la obligatiile financiare fata de Uniunea Europeana, ca urmare a retragerii din blocul comunitar, inainte de Consiliul UE din decembrie, a declarat ministrul de Finante Philip Hammond, transmite Reuters. “Vom face propunerile către Uniunea…

- 'Ceasul merge inainte. Sper ca vom fi capabili sa avem un acord in ceea ce privește clauzele divorțului la Consiliul European din decembrie, insa mai sunt inca lucruri de facut', a spus Juncker, la sosirea la un summit european consacrat problemelor sociale, care are loc la Goteborg (Suedia).…

- Salah Abdeslam, singurul membru in viata al comandourilor jihadiste de la 13 noiembrie 2015, a refuzat din nou sa raspunda intrebarilor judecatorului antiterorist, miercuri, in a cincea audiere de cand a fost inculpat, in urma cu un an, au declarat surse judiciare pentru AFP. Suspectul-cheie in atentatele…

- Peste 20 de țari membre ale Uniunii Europene au semnat luni un set de documente de intenție privind cooperarea militara consolidata, cu obiective-cheie și proiecte ambițioase destinate sa faca sa avanseze „Europa Apararii”. În cadrul unei ceremonii la Bruxelles, miniștri…

- Premierul conservator spaniol, Mariano Rajoy, a declarat ieri, la Barcelona, ca a demis guvernul separatist al Cataloniei și a convocat alegeri anticipate in aceasta regiune autonoma – dar deocamdata pusa sub tutela de Madrid – pentru a pune capat „delirului” separatiștilor dupa ce „toate caile au fost…

- Secretarul de stat belgian pentru migrație Theo Francken a declarat vineri ca se opune prezenței in Belgia a "imamilor importați", in momentul in care diplomația belgiana incepe discuții sensibile cu Arabia Saudita despre legaturile acesteia din urma cu Marea Moschee din Bruxelles, relateaza…

- Bratislava si Milano sunt favorite sa gazduiasca institutia europeana, dupa iesirea Marii Britanii din UE, în defavoarea Bucurestiului. Slovacia si Italia au prezentat ofertele cele mai bune pentru aceasta initiativa, dar si Olanda (pentru Amsterdam) si Danemarca (Copenhaga) sunt vazute…

- Fostul premier catalan Carles Puigdemont a anunțat joi la Bruxelles crearea unei 'structuri stabile' care sa coordoneze din Belgia guvernul sau pe care-l considera 'legitim' și a stabilit o 'foaie de parcurs' ce are ca obiectiv victoria secesionismului catalan la alegerile anticipate din 21 decembrie,…

- Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, Cristina Tarcea, a afirmat joi ca a aflat din presa ca oficialilor de la Bruxelles li s-au prezentat alte propuneri legislative legate de modificarea legilor Justiției.

- Ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor, a avut, miercuri, o intrevedere cu omologul sau american, James Mattis, in contextul reuniunii ministrilor apararii din statele membre NATO, care are loc la Bruxelles, miercuri si joi, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Apararii Nationale.

- In cazul in care catalanii dau din nou o majoritate partidelor separatiste la alegerile regionale de la 21 decembrie, "veți accepta rezultatul votului catalanilor?", a intrebat Carles Puigdemont intr-un discurs ținut in fața a circa 200 de primari separatiști reuniți la Bruxelles. El a calificat…

- Din 4 octombrie, de cand Hein Vanhaezebrouck a fost numit antrenor la Anderlecht, in locul lui Rene Weiler, Alex Chipciu și Nicolae Stanciu au pierdut echipa la Bruxelles. In cinci meciuri, patru de campionat și unul de Liga, Stanciu a fost o singura data titular și a ramas de trei ori pe banca 90 de…

- Ies la iveala detalii cutremuratoare despre dubla crima din Dambovita. Unul dintre cei doi barbati gasiti impuscati pe camp era Gheorghe Ifrim, membru UNPR - organizatia Razvad. Barbatul era pe camp alaturi de un angajat pentru a strange varza.

- Doua autoturisme s-au ciocnit frontal, marti dimineata, pe Drumul National 7, in localitatea Turdas. A fost nevoie de interventia echipajului de la Descarcerare pentru scoaterea uneia dintre victime din masina distrusa.

- Accidentul de azi (19 octombrie) dimineața de pe B-dul Lucian Blaga din Satu Mare s-a soldat cu doua persoane ranite. Este vorba despre o adolescenta de 15 ani și o femeie de 42 de ani, ambele din Ardud. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca un șofer de 56 de ani, din Satu […]

- Cinci persoane, trei adulți și doi copii, au fost ranite ușor in accident de circulatie produs sambata, in jurul orelor 17.30, in cartierul Bartolomeu, in fata autogarii. Cele cinci persoane au suferit rani usoare, fara complicatii ulterioare. „O femeie de 45 de ani care conducea pe str. Calea Fagarasului,…