Mituirea lui Augustin Lazar

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, joi, cererea de pensionare depusa de procurorul general Augustin Lazar, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM.Decizia va fi inaintata presedintelui Klaus Iohannis care urmeaza sa emita decretul de eliberare din functie…

- Dupa ce a fost acuzat ca a refuzat liberarea conditionata a unor detinuti politici, Augustin Lazar solicita "liberare onoranta" de la Consiliul Superior al Magistraturii. Procurorul general a depus o cerere de aparare a reputatiei profesionale, considerandu-se victima unui campanii mediatice."Pentru…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii si-a suplimentat ordinea de zi si va discuta joi cererea de pensionare depusa de procurorul general Augustin Lazar. Lazar a depus cerere de...

- Decizie surprinzatoare a procurorului general. Augustin Lazar a depus cererea de pensionare la Consiliul Superior al Magistraturii. Asta in conditiile in care se inscrisese in cursa pentru un nou mandat. Intentiile lui Augustin Lazar s-au schimbat total in ultima perioada. Saptamanile trecute isi depusese…

- Procurorul general Augustin Lazar, al carui mandat la conducerea Parchetului General expira pe 27 aprilie, a transmis, pentru Mediafax, ca și-a depus dosarul de pensionare la Consiliul Superior al Magistraturii. Augustin Laza a confirmat ca și-a depus cererea de pensionare, precizand totodata ca mandatul…

- Candidatii la functia de procuror general au trecut de etapa interviului Cei patru candidati la functia de procuror general al României au trecut, azi, de etapa interviului în cadrul procedurii de numire, iar propunerea ministrului justitiei ar putea fi prezentata chiar în cursul…

- Miercuri, Consiliul Superior al Magistraturii, Sectia pentru judecatori, va lua in discutie cazul Cristinei Tarcea, sefa Inaltei Curti de Casatie si Justitie. In sarcina acesteia se retine ca a refuzat nejustificat sa indeplineasca indatoririle de serviciu cu privire la constituirea completurilor de…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a respins, in ședința de miercuri, cererea de transfer depusa de judecatoarea Carmen Loredana Manescu, de la Tribunalul Caraș-Severin. Magistratul a solicitat sa lucreze la Tribunalul Gorj, instanța la care sunt vacante doua posturi de judecator, celelalte 51…