Mitt Romney, fost candidat republican la alegerile prezidentiale americane in 2012, ales senator de Utah in cursul alegerilor de la jumatatea mandatului in noiembrie 2018, a formulat critici severe la adresa presedintelui Donald Trump si a estimat ca acesta a semanat tulburare in toata lumea, potrivit Reuters.



In timpul campaniei prezidentiale din 2016, Mitt Romney, o personalitate moderata a Partidului Republican il calificase pe Donald Trump drept "escroc lacom si misogin". Trump ripostase la aceasta afirmatie declarand ca Romney "tremurase ca un caine" in timp ce a candidat, fara…