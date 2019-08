Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul National al Banatului gazduieste miercuri, 10 iulie, ora 19.00, vernisajul expozitiei „Berzovia – un castru de legiune la marginea imperiului. Berzobis si urbanistica Daciei Romane”. Expozitia prezinta o parte relevanta a rezultatelor ultimelor cercetari arheologice din acest important sit de…

- Alegeți locurile de joaca amenajate in spații adecvate, departe de arterele rutiere! In niciun caz, nu va jucați pe strada, chiar daca traficul rutier este redus! Respectați regulile de circulație indiferent daca va deplasați pe drumurile publice in calitate de pietoni sau bicicliști. Nu va plimbați…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație Rutiera au identificat și luat masurile legale in cazul unui barbat depistat in mai multe randuri incalcand legislația pe linie de circulație rutiera și care a refuzat sa iși dea datele de identificare reale. „Barbatul in varsta de 47 de ani, din Timișoara,…

- ”Trebuie sa avem grija de copii și sa le oferim un spațiu sigur in care pot sa ceara ajutor sau sa vorbeasca despre problemele pe care le au. Este de datoria noastra sa avem grija de copii, pentru ca noi avem o voce mai puternica decat a lor”, spune fotbalistul elvețian Roman Burki. Roman Burki, ambasadorul…

- In era tehnologiei, cand ne putem plati cumparaturile direct cu telefonul, romanii trebuie sa faca inca drumuri la Direcțiile Fiscale sa-și plateasca taxele și impozitele. Un director de Fisc a creat o aplicație gratuita pentru plata darilor locale, iar timișorenii sunt deocamdata singurii care le pot…

- In data de 16.05.2019, politistii locali cu atributii in domeniul circulatiei pe drumurile publice au executat actiuni tematice pe linia depistarii si sanctionarii conducatorilor auto care nu respecta prevederile legale in zonele in care este interzisa oprirea stationarea voluntara, punandu se accent…

- Proiectul a fost demarat de UMF Timișoara, fiind supervizat de Organizația Mondiala a Sanatații. Zilele acestea, Facultatea de Medicina Dentara din cadrul Universitații de Medicina și Farmacie (UMF) Timișoara a demarat un proiect unic pentru Romania, ce iși propune sa realizeze prima evaluare naționala…