- Intalnirea de la Mitropolie a durat aproximativ jumatate de ora, Dancila și miniștrii care au insoțit-o au discutat cu mitropolitul chestiuni legate de sanatate, educație și chiar un sprijin pe care IPS Ioan l-a solicitat din partea Guvernului pentru acțiunile și investițiile pentru anul…

- Dupa „episodul Giarmata”, premierul Viorica Dancila și-a anulat oprirea la Dumbravița și s-a indreptat direct spre Timișoara pentru o vizita la Mitropolia Banatului, unde SPP-ul și Jandarmeria au impanzit zona. Conform unor surse oficiale, intalnirea cu IPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, va fi…

- Cateva sute de cetațeni protesteaza la aceasta ora in fața Prefecturii Arad, unde se afla in vizita premierul Viorica Dancila. Se scadeaza ”PSD, ciuma roșie”, Hoții și Viorica nu uita, Aradul nu te vrea. Un

- CUPA DAVIS. Scorul general este 3-1 pentru Romania dupa meciul patru al confruntarii, in care Marius Copil, locul 80 ATP, s-a impus in fata lui Takanyi Garanganga, locul 449 ATP, scor 6-4, 7-5, in aproape doua ore. Tot sambata, in meciul de dublu, perechea Horia Tecau / Florin Mergea a invins cuplul…

- Fostul președinte Traian Basescu explica faptul ca Tudorel Toader nu poate da OUG pentru recursul in anulare pentru ca astfel ar incalca decizia Curții Constituționala.”Tudorel Toader nu poate sa vina cu ceea ce a cerut PSD. Sunt 2 subiecte: unul este sa acopere cu OUG pe recurs in anulare…

- Avand in vedere interesul public justificat, legat de modul in care Consiliul Superior al Magistraturii si-a exercitat prerogativele legale referitoare la sedinta Plenului de azi si intrevederea de la sediul Guvernului Romaniei,In scopul informarii corecte, atat a magistratilor, cat si a opiniei…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-a trimis, pe 22 februarie, premierului Viorica Dancila o scrisoare prin care isi exprima ”dezamagirea” ca problerma ordonantelor de urgenta nu a fost ridicata in intalnirea pe care cei doi au avut-o pe 7 februarie, la Bruxelles

- In perioada 31 mai, 1 si 2 iunie 2019, pe stadionul „Dan Paltinisanu” din Timisoara, va avea loc Diskoteka, cel mai mare festival din Europa dedicat muzicii anilor ‘80 si ‘90. Aproape o jumatate, dintre cele 45.000 de abonamente puse in vanzare, s-au epuizat. Timisoara, Capitala Culturala Europeana…