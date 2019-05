Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia vizitei in Romania a Papei Francisc, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), impreuna cu Poliția Rutiera vor institui restricții parțiale de circulație, pentru 1 iunie, in municipiile Miercurea Ciuc și Iași și pentru 2 iunie, in municipiul Blaj, informeaza…

- Aceasta solicitare vine in urma masurilor anunțate in 22 mai 2019 de Primaria Blaj, cu privire la accesul pelerinilor in municipiul Blaj in data de 2 iunie 2019, precum și la cererea forțelor de ordine care au in vedere fluidizarea accesului pelerinilor pe Campia Libertații. Pentru mai multe detalii…

- Aproape 50 de persoane au solicitat pana acum cazare, au precizat reprezentantii Primariei, potrivit carora cei interesati pot face rezervari la numarul de telefon 0267 311243 sau la adresa de email [email protected] Dupa finalizarea listei, autoritatile locale vor stabili locul in care vor…

- 42.000 de pelerini vor avea acces in 2 iunie pe Campia Libertații din Blaj unde Papa Francisc va oficia Divina Liturghie cu beatificarea a șapte episcopi martiri greco-catolici. La intalnirea cu Suveranul Pontif sunt așteptați pelerini din intreaga țara, din SUA, Canada și din toata Europa, 700 de preoți…

- Papa Francisc vine in Romania, in perioada 31 mai - 2 iunie. Suveranul Pontif va merge in Bucuresti, Iasi, Blaj si la Sanctuarul marian de la Sumuleu Ciuc. Cei care vor sa-l vada pe Suveranul Pontif la Șumuleu Ciuc trebuie sa se inscrie online. De maine, 1 martie, vor incepe inscrierile online a pelerinilor…

- Aproximativ 300.000 de credinciosi sunt asteptati sa participe la liturghia pe care Papa Francisc o va oficia, in 1 iunie, la sanctuarul marian de la Sumuleu Ciuc, judetul Harghita. Pelerinii care vor dori sa ocupe un loc in zona protejata se pot inscrie, pe parcursul lunii martie, pe site-ul pontifex.ro.…

