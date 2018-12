Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a bifat luni seara o noua rușine in campionat, fiind invinsa fara drept de apel pe teren propriu de campioana en-titre CFR Cluj, 0-3. Apararea a fost - pentru a cata oara in acest sezon - punctul vulnerabil al "cainilor". Penedo a gafat inexplicabil la primul gol și a primit nota 3 din partea…

- Antrenorul echipei Poli iasi, Flavius Stoican, a declarat ca victoria echipei FCSB este una meritata, desi a sperat ca jucatorii sai se vor impune dupa ce au condus cu 1-0, scrie news.ro."Eram aproape, am avut 1-0. O actiune individuala a lui Man a facut sa fim egalati. Un jucator cu reale…

- Derby-ul Dinamo - FCSB din Liga 1 Betano se joaca duminica, de la ora 21:00, pe Arena Nationala, iar fanii ros-albi au fost la baza rivalilor din Berceni, unul dintre ei "pictand" cu spray-ul pe gardul "cartierului general" al rivalilor cuvantul "Dinamo".

- Singura formatie prahoveana din Liga Elitelor, Petrosport Ploiesti – participanta la categoria Under 19 in cea mai importanta competitie juvenila organizata de catre Federatia Romana de Fotbal – a urcat pe locul 4 in clasament, dupa victoria cu 6-1 repurtata in fata celor de la Sport Team Bucuresti!…

- Tehnicianul echipei CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, duminica seara, dupa victoria cu FCSB, ca este important pentru jucatorii sai ca au inteles ca pot castiga impotriva formatiei ros-albastre, scrie news.ro."Ilie Balaci a castigat meciul azi. Prima repriza nu am inceput…

- Capitanul Craiovei, Alexandru Mitrita (23 de ani), a vorbit despre partida cu FCSB, programata duminica, de la ora 21:00, pe ”Ion Oblemenco”, spunand ca nu-si aduce aminte sa fi vazut vreo victorie a Universitatii intr-un derby cu Steaua

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a vorbit la superlativ de suporterii dinamovisti si e convins ca daca ar fi avut o galerie, asa cum e cea a rosa-albilor, ar fi castigat lejer "razboiul" cu CSA Steaua. Juristul echipei Armatei, Florin Talpan, a castigat procese pe banda rulanta...

- Flavius Stoican, antrenorul lui Poli Iași, și-a laudat elevii dupa victoria de pe teren propriu in fața lui Dinamo, scor 1-0. "Știam ce fotbaliști am. Suntem mai mult decat o echipa, suntem o familie. Cred ca am dominat Dinamo de la un capat la altul. Nu vreau sa ne mulțumim doar cu atat. Dinamo in…