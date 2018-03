Stiri pe aceeasi tema

- Gicu Grozav a dezvaluit cine este cel mai haios tricolor. ”Unul dintre ei poate fi Budescu”, a spus mijlocașul de la Bursaspor, intr-un interviu pentru FRF TV. Chiar daca are 23 de selecții, Gicu Grozav nu are o relație foarte stransa cu un coleg anume. ”Nu pot sa spun ca am un prieten foarte bun la…

- Cine este noul maseur al naționalei de fotbal a Romaniei. E poreclit ”Burta”! Maseurul originar din Boldesti, Prahova, Razvan Negoita a revenit in fotbalul romanesc! El e deja in cantonamentul nationalei Romaniei, alaturi de staff-ul condus de selecționerul Cosmin Contra. Plecat de ani buni in Arabia…

- Emil Forsberg (26 de ani), jucator pe care-l vom vedea pe 27 martie la Craiova, impotriva tricolorilor", s-a certat cu antrenorul sau de la Leipzig Amicalul dintre Romania și Suedia se joaca marți, 27 martie, și e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. Emil Forsberg se pregatește in aceste zile…

- Cat de mult a decazut naționala de fotbal a Romaniei. Selecționerul Cosmin Contra are o misiune foarte grea. Trebuie sa califice Romania la Euro 2020, dar din cauza ariei de selecție devenita din ce in ce mai restransa a ajuns sa convoace la lot jucatori care abia au jucat cateva meciuri in Liga 1.…

- Echipa nationala a Romaniei a sustinut marti un antrenament pe stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal. Selectionerul Cosmin Contra a avut la dispozitie pentru prima data intregul lot de jucatori convocat pentru amicalele cu Israel si Suedia.…

- Ce tatuaj și-a facut Dorin Rotariu. Fotbalistul naționalei Romaniei s-a inspirat dupa superstarul lui PSG, Neymar jr., și și-a desenat pe dosul palmei stangi chipul unui leu. Neymar Jr are tatuat pe dosul palmei stangi chipul unui leu FOTO: EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER Mijlocașul de la Mouscron a intrat…

- Atacantul Florin Andone a suferit o leziune musculara de gradul I la muschii gemeni ai gambei stangi si va rata partidele amicale pe care nationala Romaniei le va sustine cu Israel si Suedia, a anuntat, duminica, gruparea la care este legitimat, Deportivo La Coruna.

- Mijlocasul roman Paul Anton a marcat primele sale goluri in campionatul de fotbal al Rusiei, sambata, cand a punctat de doua ori pentru Anji Mahacikala, invingatoare cu 2-0 in meciul de acasa cu FC Tosno, din etapa a 23-a. Anton, venit iarna aceasta de la Dinamo Bucuresti, a marcat in…

- Clujenii au anuntat cu 27 de ore inainte de meci ca nu mai sunt biletele pentru derby-ul de titlu. CFR n-a mai jucat cu casa inchisa de la ultima partida cu FCSB. Cu banii luati pe cele doua partide cu stelistii ii pot plati salariul lui Balde. Meciul primelor doua clasate in Liga I inchide…

- Dennis Man, Alexandru Mitrita si Alexandru Cicaldau au fost convocati in premiera de selectionerul Cosmin Contra la echipa nationala pentru cele doua jocuri de pregatire din aceasta luna, cu Israel si Suedia, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal. Sambata 24 martie, la Netanya, reprezentativa…

- Alexandru Cicaldau, tanarul mijlocas al campioanei Romaniei, FC Viitorul, a fost convocat in premiera de selectionerul Cosmin Contra la echipa nationala de seniori a Romaniei pentru meciurile amicale cu Israel si Suedia.Partida cu Israel se va disputa pe 24 martie, la Netanya, iar cea cu Suedia va fi…

- Petre Apostol La Covasna au avut loc finalele Campionatelor Nationale de Sah rapid, blitz si la dezlegari de studii si de probleme. Printre sportivii care s-au remarcat la aceasta editie a competitiilor rezervate seniorilor s-au regasit si reprezentanti prahoveni. Astfel, la sah rapid titlul national…

- Ionut Nedelcearu a debut pentru Ufa, in meciul caștigat sambata, pe teren propriu, cu Anji Mahacikala, scor 3-2, in etapa a 22-a din campionatul Rusiei. Fostul fundaș central dinamovist a fost integralist și l-a avut ca adversar pe un alt ex-dinamovist, Paul Anton. Inchizatorul a jucat 90 de minute…

- Silvașan, nemulțumit de jocul elevilor sai in meciul cu Donar Antrenorul lui U-BT, dar și capitanul Aleksandar Rasic au oferit concluziile unei seri de coșmar pentru clujeni. Tehnicianul "studenților" acuza lipsa de concentrare, dar recunoaște și meritele adversarului. "Donar Groningen…

- Golul a fost marcat de Bancu, in minutul 56. 1-0: Bancu inscrie in poarta goala, depasindu-l pe Penedo, dupa o pasa primita de la Tiago. CSU Craiova: Mitrovic – R. Popa, Kelic, Tiago Ferreira – Martic, Mateiu, Zlatinski, Bancu – Gustavo (Barbut "78), Baluta, Mitrita (Burlanu "55). Antrenor: Devis Mangia…

- Alexandru Crețu, surpriza lui Cosmin Contra de pe lista preliminara a stranierilor convocați pentru meciurile cu Israel și Suedia. Mijlocașul de la Maribor a oferit o prima reacție dupa convocarea de principiu primita. "M-au sunat toti prietenii buni sa ma felicite. Am vorbit si cu parintii. Tatal…

- “U” Cluj, o noua infrangere in Liga Florilor Echipa de handbal feminin a fost invinsa, in deplasare, de HCM Ramnicu Valcea, scor 34-27. "U" a început slab meciul din Sala "Traian", iar clujencele au reușit primul gol abia dupa primele 5 minute de joc. Totuși, echipele au mers cap la…

- Nationala Romaniei a invins reprezentativa Rusiei cu scorul de 25-15 (10-8), sambata, in etapa a 3-a din Rugby Europe International Championship 2018, intr-o partida disputata pe Cluj Arena, insa „stejarii” nu au obtinut si punctul bonus ofensiv, asa cum isi fixasera ca obiectiv. Meciul a fost unul…

- Fostul fundaș și mijlocaș al Politehnicii Iași Alexandru Crețu a fost anunțat astazi de selecționerul Cosmin Contra ca se afla in vederile sale pentru meciurile amicale ale Romaniei din Israel și cu Suedia, de la Craiova, din 24, respectiv 27 martie. Vandut Olimpiei Ljubliana acum un an pentru 100.000…

- Biletele pentru meciul amical pe care reprezentativa Romaniei il va disputa in data de 27 martie, la Craiova, cu nationala Suediei, au fost puse in vanzare, cu preturi cuprinse intre 30 de lei si 350 de lei. Biletele sunt disponibile pe site-urile bilete.frf.ro si bilete.ro. Fiecare persoana poate…

- Italienii au anunțat cand revine Vlad Chiricheș la Napoli, dupa accidentarea suferita pe 10 februarie. Conform Gazzetta dello Sport, capitanul naționalei de fotbal a Romaniei ar putea intra din nou in calculele antrenorului Maurizio Sarri pentru meciul cu Inter Milano, programat pe 11 martie, pe San…

- Un numar de 16 trenuri sunt anulate luni dimineata din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, in timp ce alte sase trenuri care ar fi trebuit sa ajunga la Bucuresti inregistreaza intarzieri de pana la 90 de minute, potrivit CFR Calatori. Cele mai semnificative intarzieri sunt consemnate in cazul…

- Echipele romanești in Cupa EHF la handbal feminin. SCM Craiova iși joaca locul in sferturi in Danemarca. HC Zalau, deja calificata. Grupa A Duminica, 11 februarie 15.00 Randers – SCM Craiova SCM Craiova va juca cu Randers, de la ora 15.00 , iar o ora mai tarziu este programat celalalt meci din grupa,…

- Legendele de la Craiova si Dinamo au facut spectacol, intr-un comentariu inedit, dedicat fanilor celor doua echipe. Cartu a trecut de la ironii la agonie, in timp ce Talnar a fost dezamagit de apararea lui Dinamo, dar a exultat in final: „Bravo fiarelor, bravo cainilor!!!” Look TV si Look…

- Nationala de handbal masculin under 18 a Romaniei va intalni reprezentativele Frantei, Danemarcei si Norvegiei, in grupa B a Campionatului European din 2018, care va avea loc in Croatia. Potrivit tragerii la sorti de joi, componenta celor patru grupe ale CE2018 este: Croatia, Serbia, Portugalia,…

- Florin Badița a primit un premiu la Londra la „Gala Forbes 30 under 30 Europe 2018″ din Londra, care rasplatește 30 de tineri implicați in activismul civic in domeniul „Law and Policy”. Florin Badița este tanarul care a organizat manifestațiile din a treia zi de dupa Colectiv și omul din spatele paginii…

- Dana Roba a devenit mama pentru a doua oara.Fosta iubita a lui Nicolae Guța a nescut natural o fetița perfect sanatoasa. Bruneta a marturisit ca sarcina a fost mult mai grea decat prima. Fetița Danei Roba a cantarit la nastere 3,5 kilograme si are 53 cm, iar bruneta este in culmea fericirii. Mai mult,…

- Nationala Romaniei a urcat un loc fata de luna trecuta si se afla pe pozitia a 40-a in clasamentul dat publicitatii de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA). Cea mai buna clasare a tricolorilor in 2017 a fost consemnata in ianuarie — locul 39, iar cea mai slaba in lunile aprilie si mai, cand Romania…

- Naționala Romaniei va da piept cu Suedia, pe teren propriu, marți, 27 martie. Partida va avea loc in afara Bucureștiului, cea mai probabila varianta fiind recent inauguratul stadion de la Craiova. Suedia, locul 18 in clasamentul FIFA, este calificata la Campionatul Mondial din 2018 dupa ce a produs…

- Grupele Cupei EHF la handbal feminin, etapa a doua. SCM Craiova joaca sambata, HC Zalau – duminica, ambele pe teren propriu. Sambata, de la ora 18:00, handbalistele de la SCM Craiova vor intalni, in Sala Polivalenta, echipa Randers (Danemarca), in etapa a doua din Grupa A a Cupei EHF. Inaintea partidei…