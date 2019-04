Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Mitrița, mijlocașul in varsta de 24 de ani al lui New York City, valoreaza acum 6 milioane de euro, potrivit transfermarkt.de. La CSU Craiova, cota era de 3,5 milioane. In iulie 2017, cand a ajuns la Craiova, venind de la Pescara, Alex Mitrița valora doar 600.000 de euro, potrivit transfermarkt.de.…

- Alexandru Mitrița a jucat doua meciuri oficiale in tricoul celor de la New York City și a fost suficient pentru a cuceri inimile americanilor, potrivit mediafax.Pe stadionul Yankee, in partida cu DC United, scor 0-0, fostul capitan al craiovenilor a fost integralist, dar nu a reușit inca sa…

- Alex Mitrița, 23 de ani, a debutat cu un egal la New York City FC, dar prestația sa a fost un real succes. Fanii americani au fost impresionați de evolua fostului jucator al Craiovei și au comentat pe Twitter cu vorbe frumoase la adresa lui. Iata cateva dintre cele mai interesante tweet-uri: „Am tot…

- Atacantul roman Alexandru Mitrita a inscris un gol spectaculos pentru echipa sa, New York City FC, intr-un amical disputat vineri seara cu Nashville SC, in presezonul Major League Soccer (MLS). Intalnirea s-a incheiat cu scorul de 2-0 pentru cei din New York, Mitrita semnand cel de-al doilea gol, in…

- Alexandru Mitrița (24 de ani) a revenit in Banie, dupa spectaculosul transfer la New York City FC, pentru a-și lua ramas bun oficial de la alb-albaștri. El a dat in mod simbolic lovitura de start a meciului de azi dintre CSU Craiova și CFR Cluj, de pe stadionul „Ion Oblemenco". Mijlocașul transferat…

- Fotbalistul roman Alexandru Mitrita a marcat in primul sau meci pentru echipa americana New York City FC, care a remizat cu campioana Suediei, AIK Stockholm, scor 1-1, intr-un amical disputat vineri la Abu Dhabi.

- Alexandru Mitrița, 25 de ani, este la un pas de New York City, atacantul plecand deja sa efectueze vizita medicala. (Detalii AICI). CSU Craiova se mișca repede și vrea sa-l transfere pe Alex Ionița, de la CFR Cluj. Conducerea celor de la CSU Craiova a inceput deja negocierile cu CFR Cluj pentru a-l…

- Alexandru Mitrița (23 de ani) a fost cel mai curtat fotbalist din Liga 1 in aceasta iarna. Devis Mangia, antrenorul celor de la CS U Craiova, crede ca formația s-ar descurca și fara serviciile atacantului dorit de FC Torino și New York City. „Este un jucator important al acestei echipe, iar pentru moment…