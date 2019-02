Stiri pe aceeasi tema

- Monica Macovei, europarlamentar si fost ministru al Justitiei, il acuza pe Tudorel Toader ca tradeaza interesele țarii prin lipsa sustinerii Laurei Codruta Kovesi pentru functia de procuror sef al parchetului European. Mai mult, Macovei spune ca ministrul Justitiei ar trebui sa demisioneze."Laura…

- Meciul se anunța unul dificil pentru echipa noastra, in condițiile in care formația sibiana este lidera clasamentului și se afla intr-o forma remarcabila. BC CSU Sibiu a dispus etapa trecuta de BCMU Pitești la un categoric, 104-86, in timp ce CSM CSU a pierdut neașteptat acasa, in fața celor…

- Jazz Radio a trecut din online in FM, insa numai in Brașov și Sibiu, orașe pe care le-a caștigat la concurs in vara lui 2017. Postul de radio continua sa fie disponibil și online, pe jazzfm.ro . Jazz Radio emite din București are studioul pe Calea Victoriei) și se aude pe frecvența 91.9 FM in Brașov.…

- Topul celor mai bune orase din lume, din punct de vedere al nivelului de trai, claseaza Bucurestiul abia pe rusinosul loc 168 dintr-un total de 226. Capitala este surclasata chiar si de Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara. Abia la costul vietii ne situam pe un loc mai decent, Bucuresti fiind orasul cu numarul…

- „Este primul proiect semnat pe componenta de mobilitate, preciza Sorin Maxim. Acest proiect este si unul consistent, are o componenta de bani de retrospective, bani care vor veni inapoi in contul Primariei pentru ca deja lucrarile au fost incepute, si evident va continua cu o parte din lucrari…

- Timișul poate este cunoscut ca unul dintre liderii naționali la capitolul industrie IT, dar nu se afla pe primele trei locuri la producția de software. Un studiu realizat de societatea de consultanța KeysFin arata ca in 2017 Timișul a realizat produse software in valoare de 190 de milioane…

- In aceste zile, la Timișoara, in cadrul Facultatii de Drept au loc doua actiuni cuprinse in cadrul unui proiect derulat in colaborare cu facultatile similare din cadrul Universitații „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitații din Craiova, Universitații „Babes Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitații „Alexandru…

- Competiția nationala EntrepreNation CityStart va avea loc in 8 orașe din Romania in urmatoarele 4 saptamani: Bucuresti, Craiova, Timisoara, Sibiu, Brașov, Galați, Cluj Napoca și Iași. La Craiova, evenimentul va avea loc joi, 22 noiembrie. Evenimentul, dedicat elevilor de liceu ...