Stiri pe aceeasi tema

- Mitinguri de sustinere a Laurei Codruta Kovesi au loc, vineri seara, in mai multe orase ale tarii. Cei mai multi oameni au iesit in strada la Sibiu, unde marsaluiesc 1.000 de persoane, in timp ce la Timisoara oamenii cer alegeri anticipate.

- Augustin Lazar a tarnsmis vineri ca, in calitate de procuror general, "a exercitat atribuțiile de comunicare publica conform dispozițiilor legale in vigoare". Precizarile acestuia vin dupa ce Secția pentru anchetarea magistraților a extins cercetarile in dosarul Laurei Codruța Kovesi, anchetand și comunicatul…

- Sunt tensiuni fara precedent in interiorul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa punerea sub urmarire penala a Laurei Codruta Kovesi. Comunicarea publica a Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) este blocata de la varful Parchetului, potrivit unor…

- Violeta Stoica Laura Codruța Kovesi a ajuns in postura de suspect, astazi fiind invitata la Parchetul General – Secția de investigare a infracțiunilor din Justiție pentru a fi audiata intr-un dosar deschis la finalul anului 2018, dupa o plangere depusa de Sebastian Ghița impotriva fostei șefe a DNA.…

- Ambasada Statelor Unite ale Americii a transmis un mesaj prin care arata ca are incredere in experiența profesionala a Laurei Codruța Kovesi in Romania. ''Este extrem de dezamagitor sa vedem inca o incercare aparenta de a o discredita. Susținem eforturile ei de a cauta oportunitați profesionale…

- Fostul partener de afaceri al lui Sorin Ovidiu Vant a ajuns, marți, la Parchetul General, pentru a fi audiat dupa denuntul depus de Sebastian Ghita la Sectia de ancheta a magistratilor contra Codrutei Kovesi. Intre timp, Poliția Romana a transmis un comunicat in care face precizari despre extradarea…

- Violeta Stoica Sebastian Ghița, fostul deputat de Prahova, aflat in prezent la Belgrad, a ieșit cu informații incendiare, duminica seara, pe doua posturi naționale de televiziune. Ghița a declarat ca a depus, saptamana trecuta, la nou-inființata Secție pentru investigarea infracțiunilor din justiție…

- Procurorii CSM arata ca au respins cererea Laurei Codruța Kovesi de recunoaștere a gradului profesional aferent PICCJ deoarece a invocat funcțiile de conducere de la DNA și PICCJ pe care le-a deținut. Secția spune ca ea a fost numita in funcții, procedura diferita de promovarile la aceste parchete,…