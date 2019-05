Stiri pe aceeasi tema

- Politia franceza a lansat miercuri gaze lacrimogene in centrul Parisului pentru a stavili avansul demonstrantilor, care aveau chipurile acoperite cu masti negre, pe masura ce mii de oameni au profitat de marsul anual de 1 mai pentru a protesta impotriva politicilor presedintelui Emmanuel Macron,…

- Sindicate si protestatari din miscarea "vestelor galbene" au iesit in strada in intreaga Franta la cateva zile dupa ce Macron si-a prezentat propunerile politice, printre care si o reducere a impozitelor in valoare de aproximativ 5 miliarde de euro, potrivit Agerpres. Un martor citat de…

- Fortele de ordine franceze au recurs de la primele ore ale diminetii de miercuri la arestari in Paris pentru a evita altercatiile, dupa ce au detectat mesaje ale grupurilor radicale care lasau sa se inteleaga ca intentioneaza sa actioneze de 1 mai, informeaza EFE, potrivit Agerpres. Un purtator…

- Un purtator de cuvant al Prefecturii politiei a confirmat pentru EFE ca s-au efectuat arestari, dar nu a dorit sa ofere cifre.Potrivit postului de radio France Info, intre persoanele retinute se afla si trei spanioli, care aveau asupra lor dispozitive incendiare si obiecte care ar fi putut…

- Peste 20.000 de manifestanti au iesit sambata din nou pe strazile Parisului si ale altor orase din Franta, in al 21-lea weekend consecutiv de proteste ale ''vestelor galbene'', dar, spre deosebire de multe dintre sambetele precedente, de data aceasta nu s-au mai inregistrat violente…