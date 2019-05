Stiri pe aceeasi tema

- Fostul mare tenismen, ajuns intre timp cel mai bogat roman, cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, ne-a povestit, intr-un interviu in exclusivitate, ca primul sport pe care l-a practicat a fost ping-pong-ul. Dar l-a abandonat in favoarea tenisului, dintr-o intamplare. Omul de afaceri a facut dezvaluiri…

- Opera Nationala Bucuresti prezinta miercuri, 8 mai 2019, incepand cu ora 18:30, spectacolul "La Traviata" de Giuseppe Verdi, in regia si miscarea scenica a lui Paul Curran. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Ciprian Teodorascu. Publicul spectator il va putea urmari pe baritonul Balla…

- Sebastian Chitoșca (26 de ani), mijlocaș stanga trecut și pe la FCSB, a semnat astazi pana in vara cu Universitatea Cluj. Fotbalistul a evoluat ultima data la FC Botoșani. Jucatorul s-a antrenat deja sub comanda lui Bogdan Lobonț și Adrian Iencsi, anunța fcuniversitateacluj.ro. Fotbalistul a mai trecut…

- Fostul premier Victor Ponta, operat la coloana, a declarat luni, la Digi24, ca i se pare „caricaturala" situația liderului PSD Liviu Dragnea, despre care Codrin Ștefanescu a spus ca e internat pentru hernie de disc. "Romanii spun ca au doua prioritati, infrastructura si sanatate, in acest…

- Bebelușul britanicei Shamima Begum, tanara care a fugit din Londra pentru a se alatura Statului Islamic, a murit. Informația a fost confirmata de un purtator de cuvant al Forțelor Democratice Siriene, relateaza BBC. Grupul, care coordoneaza tabara in care traiește adolescenta, a confirmat vineri ca…

- Un mistreț a provocat panica, dupa ce a umblat pe strazile din comuna Strejnic, județul Prahova. Jandarmii alertați de localnici au fost atacați de animalul agresiv care a fost ucis. Inspectoratul de Jandarmerie Prahova a fost sesizat vineri ca un mistreț a dat buzna in gospodariile oamenilor și mișuna…

- Emisiunile „Pastila de limba” și „Da-te la o carte”, realizate de scriitorul Radu Paraschivescu la Digi 24 vor fi scoase din grila postului. Anunțul a fost facut chiar de catre realizator, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook. Cu trista ironie, dar in același ton vesel cu care și-a obișnuit…

- La decernarea premiilor Oscar 2019, Melissa McCarthy este una din favoritele la caștigarea unei statuete cu rolul ei din filmul biografic "Can you ever forgive me?", unde interpreteaza rolul lui Israel Lee, pe baza autobiografiei scriitoarei americane. Personajul interpretat de Melissa McCarthy incearca…