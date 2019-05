Miting USR - PLUS. Mircea Badea: Imaginile astea arată TOT - video Mircea Badea a comentat imaginile de la Cluj-Napoca unde Dragoș Paslaru, membru PLUS, fost ministru in Guvernul Cioloș, a dansat la miting. "Cand vin la emisiuni, sunt tot timpul constipați, par chinuiți de durere ca-s probleme in justiție, ca e corupție etc, fac ca toate visele, dar la mitingul de la Cluj erau ca la discoteca. Sunt constipați la emisiuni, dar pe strada nu par ca au probleme. Faptul ca le arde sa danseze inseamna ca nu este chiar așa rau cum zic ei in Romania. Ar trebui sa faca o ședința și sa intrebe - noi suntem fericiți sau deprimați pentru ca Dragniiiia ne scoate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

