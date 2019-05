'Este primul miting electoral al Aliantei USR PLUS. Nu e putin lucru. E inceputul unui drum grozav pe care il vom face impreuna. (...) Imaginati-va la anul, 2020, final de an, Alianta USR PLUS va da primul ministru al Romaniei competent si onest. Probabil cel mai competent si onest pe care l-a avut Romania. Atunci, in momentul acela, fiecare dintre voi isi va aminti ca drumul nostru impreuna incepe astazi, in mai, la Cluj, in 2019', a spus Dan Barna.

La randul sau, presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a afirmat este decis sa mearga pana la capat pentru a eradica hotia, prostia si saracia…