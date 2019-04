Miting PSD. Rovana Plumb, atac la Iohannis și Opoziție: Blochează zi de zi țara ''PSD trimite la Bruxelles o echipa de adevarați patrioți, care nu iși vor vorbi de rau țara lor și care vor munci zi de zi pentru a aduce in țara bani europeni, fonduri europene pe care le meritam pentru dezvoltarea țarii noastre. Deja PSD, dupa doi ani de guvernare, a adus in Romania miliarde de euro fața de 0 cat a adus Guvernul lui Iohannis. Un Guvern care are grija de țara lui și nu unul cum a fost cel al lui Iohannis, președinte care blocheaza zi de zi masurile bune pentru noi, pentru romani (moment in care se aud huiduielile participanților). Nu voi vorbi impotriva țarii mele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Redam lista completa, votata in sedinta CExN al partidului! Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, alaturi de multi social-democrati au depus, marti, la BEC, candidaturile pentru alegerile europarlamentare. Acesta a precizat ca au fost depuse 1.399.000 de semnaturi, stranse de PSD intr-o saptamana.…

- „E o zi foarte mare și importanta pentru mine. Intru intr-un univers complet necunoscut mie. E un demers in premiera pentru mine. Mulțumesc echipei pentru ca m-a acceptat așa cum sunt. Vreau sa garantez echipei și tuturor celor care vor vota pentru noi ca voi face tot ce pot sa ducem in Parlamentul…

- Partidul Social Democrat este cel mai pro-european partid, a declarat duminica, la Braila, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, care a criticat europarlamentarii romani care denigreaza Romania la Bruxelles."PSD este cel mai pro-european partid. Noi am fost cei care am vorbit prima…

- "Dragii mei, ma bucur nespus de mult și sunt emoționat sa va revad in numar așa de mare și entuziaști. Dragi prieteni europeni, sunteți intr-o țara europeana, pro-europeana, și ne bucuram ca sunteți alaturi de noi. O atmosfera excelenta, oameni hotarați, cu prieteni buni. Ce ne trebuie mai mult?…

- ”Singurul buget pe placul lui Iohannis ar fi cel propus de PNL. Nu ințelege insa ca cetațenii nu au incredere ca PNL ar putea conduce Romania, așa cum s-a vazut la ultimele alegeri. In cei doi ani de guvernare PSD, economia a mers bine, puterea de cumparare a pensionarilor și salariaților a crescut…

- David Saranga a fost consilier pentru politica externa al președintelui israelian Reuven Rivlin și primul diplomat care a implementat inițiativele guvernamentale de tip Web 2.0, inclusiv primul blog oficial al unei țari, pagina My Space, un canal Youtube, o pagina Facebook și un blog politic. A fost…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut, miercuri, in Parlamentul European, ca exista tari cu un stat de drept mai ridicat decat Romania, care isi sanctioneaza demnitarii ce isi denigreaza tara, cu trimitere la europarlamentarii romani care au criticat Guvernul la Bruxelles. "Mandatul pe care…

- „Prim-ministrul Viorica Dancila va efectua o vizita de lucru la Bruxelles, in perioada 23-24 ianuarie 2019, in vederea prezentarii prioritatilor Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene in cadrul sesiunii plenare a Comitetului Economic si Social European (CESE), care va avea loc joi, 24…