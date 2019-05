Liviu Dragnea si candidatii formatiunii social-democrate la apropiatele europarlamentare din 26 mai s-au aflat, duminica dupa pranz, pe scena amplasata in Targoviste pentru mitingul la care au participat cateva mii de sustinatori ai PSD-ului. In discursul sustinut in fata celor prezenti la manifestarea organizata de filiala condusa de catre Rovana Plumb – social-democrata care deschide […] Miting PSD la Targoviste. Dragnea: Iohannis, “cel mai mare mut pe care l-a dat politica romaneasca” is a post from: Ziarul National