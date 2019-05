Stiri pe aceeasi tema

- Politia Locala Targoviste a informat ca, duminica, intre orele 10.00 – 16.00, vor fi inchise circulatiei auto 14 strazi din municipiu, in contextul mitingului electoral al PSD. Potrivit Epoch Times News, accesul in oraș este permis numai pentru simpatizanții psd-iști. Municipiul Targoviște este, duminica,…

- In timp ce liderii Europei s-au aflat la Sibiu, Partidul Social Democrat a organizat un miting la Iasi. Ziua a fost insa destul de agitata, pentru ca in centru nu si-au facut aparitia doar sustinatori, ci si contestatari. Tocmai de aceea, jandarmii au impartit taberele si le-au izolat cu garduri. Chiar…

- Bucharest RUNNING CLUB (BRC), informeaza ca in intervalul 11-12 mai va organiza cea de-a 8-a ediție a Volkswagen Semimaratonul București. Pentru buna desfașurare a evenimentului, restricțiile rutiere se vor aplica astfel: Sambata, 11 mai • bdul Unirii (ambele sensuri) intre bdul Libertații…

- Dupa 28 de ani de cariera militara un ofiter din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean „Mircea cel Batran” Dambovita a trecut in rezerva cu drept la pensie.Jandarmul in rezerva, col. (r) Sandu Marian si-a desfasurat activitatea in municipiul Targoviste la mai multe structuri ale inspectoratului…

- In seara zilei de 26 aprilie a.c., politiștii din cadrul Sectiei 3 Politie Pitesti au depistat doi barbați, de 42 si 49 de ani, ambii din comuna Racari, județul Dambovița, banuiți de savarșirea infracțiunii de inșelaciune. Cei doi barbați sunt banuiti ca ar fi determinat pe un barbat de 89 de ani…

- Cu prilejul Zilei Jandarmeriei Romane, institutie care sarbatorește pe data de 3 aprilie, 169 de ani de cand domnitorul Moldovei, Grigore Alexandru Ghica a aprobat Hotararea divanului Obstesc, semnand ”Legiuirea pentru reformarea corpului slujitorilor in jandarmi”, Inspectoratul de Jandarmi Judetean…

- Intrucat ziua de 31 martie – stabilita initial ca data-limita pana la care persoanele fizice primesc bonificatia de 10% pentru plata integrala a impozitelor datorate pentru anul in curs – cade intr-o duminica, noul termen pana la care se poate beneficia de aceasta reducere a fost stabilit pentru luni,…

- Ryan Day (ADF International Londra) si Paul Ginoux (Choisir la Vie – Paris) vor fi invitatii de onoare ai Marsului pentru Viata 2019 de la Iasi, ce va avea loc pe data de 23 martie 2019, din Piata Unirii, incepand cu ora 14:00. Traseul Marsului pentru Viata 2019: Piata Unirii – Str. Gavriil Musicescu…