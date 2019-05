MITING PSD la Iași. Şerban Nicolae: E singura temă care contează Summitul UE de la Sibiu si mitingul de la Iasi al PSD 'nu sunt doua lucruri egale nici ca semnificatie, nici ca participare, nici ca zona de interes', a declarat vineri senatorul social-democrat Serban Nicolae. 'Nu e in paralel cu nimic (n.r. - mitingul de la Iasi). Mitingul de la Iasi e al PSD, Summitul de la Sibiu este reuniunea sefilor de stat si de guvern din UE, nu sunt doua lucruri egale nici ca semnificatie, nici ca participare, nici ca zona de interes. Nu pot sa-i spun electoratului PSD: stati un pic ca o sa va spunem noi ce vrem sa va propunem, de ce va dorim votul pe 26 mai,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

