Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Iasi a criticat faptul ca de la an la an in Moldova creste rata accidentelor grave si, implicit, numarul mortilor si ranitilor. Conform declaratiilor sale, zona de est a Romaniei este cea mai periculoasa regiune a Uniunii Europene din punct de vedere al sigurantei rutiere, iar aceasta…

- "Doi rataciti prin Europa. Dragnea si Orban. Cu ocazia summitului informal de la Sibiu, doi politicieni au decis sa sfideze evenimentul, fiecare in felul sau, dar avand aceeasi motivatie si anume faptul ca europenii ii detesta si ii considera nefrecventabili. Liviu Dragnea, dispretuit…

- Asociatiile civice "Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei" si "Impreuna pentru A8" ii cer presedintelui PSD, Liviu Dragnea, intr-o scrisoare deschisa, sa renunte la mitingul din 9 mai de la Iasi, motivand ca organizarea unei actiuni de partid de Ziua Europei aduce deservicii imaginii orasului, informeaza…

- Conducerea PSD Iași va organiza pe 9 mai un concert de muzica populara si folk pentru a marca Ziua Europei, la care a fost invitat și conducerea centrala a partidului in frunte cu Liviu Dragnea. In aceeași zi se desfașoara la Sibiu summitul șefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeana, unde…

- Aflat in conferinta de presa alaturi de Rares Bogdan, presedintele PNL Iasi, deputatul Costel Alexe a lansat un apel catre toti iesenii de buna credinta pentru a se mobiliza impotriva celor care tin Iasul in saracie si subdezvoltare: "Imaginati-va ca Liviu Dragnea a avut tupeul si nesimtirea in cadrul…

- Proteste la Iași înaintea mitingului PSD la care participa ​Liviu Dragnea, Viorica Dancila și mai mulți miniștri. Zona în care sunt manifestanții e împrejmuita. Un grup de protestatari și-a facut apariția în stânga Teatrului Luceafarul. Ei scandeaza împotriva…

- „Noi nu punem sub semnul intrebarii vointa Guvernului de a realiza obiectivul de investitii asumat prin Lege, dar consideram ca de aceasta data nu mai este in discutie vointa unei parti sau a alteia, ci este strict in discutie modul de aplicare a unei legi, cu consecintele si raspunderile care decurg…

- Procuroarea Alexandra Carmen Lancranjan solicita magistraților și membrilor Consiliului Superior al Magistraturii sa nu mearga la intalnirea convocata de premierul Viorica Dancila cu reprezentații magistraților, pentru discuții pe marginea recentelor adoptate ordonanțe de modificare a legilor justiței.…