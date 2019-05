"Am ascultat versurile de la imnul Moldovei si va spun cata nevoie este de aceste versuri astazi, cat de bine intelegem, rostindu-le, menirea acestui popor (...) Dragii mei, vad ca suntem multi, mai multi decat si-au inchipui unii (...) Tara noastra a uitat sa mai fie o patrie. Basescu si Iohannis au manat poporul spre ura si dezbinare, i-au facut pe romani sa creada ca sunt de doua feluri si ca trebuie sa se lupte intre ei.

Si am sa spun aici, raspicat, romanii nu sunt de doua feluri, unii buni si altii rai, cum sustine Iohannis. Nimeni nu are dreptul sa ii imparta in tabere, sa ii…